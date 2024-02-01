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社會 社會焦點 保障人權

又起衝突！美女租客遭房東跨坐壓地猛毆　被揍成豬頭畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

打人不好！北市士林區陸籍孫姓女租客與黃姓房東互控騷擾、拒繳租金還被打，黃姓房東更將孫女對警察暴走飆罵過程PO上網，一度讓網友歪樓說：「好漂亮」。豈料，日前2人又起爭執，黃直接蹲坐在孫女胸口痛毆，導致她鼻青臉腫，事後孫報警提告殺人未遂等罪，而黃稍早也主動到派出所說明。

去年8月，32歲孫女以8500元租士林某套房與女兒同住，但她指控25歲男房東對其騷擾，同年12月4日雙方起爭執，黃男以不繳租金、擾鄰等理由欲請孫搬走，但她拒絕，再度起口角，警方到場後，孫女當場情緒失控飆罵員警。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲孫姓女房客遭黃姓房東毆打。（圖／民眾提供）

黃姓房東將孫女暴走影片PO上網：「奉勸大家不要把房子租給中國人，真的很討厭，給她錢要她搬離都不肯，警察也是她叫的，我從來沒叫過，就把警察找來罵，哎，只能慢慢等訴訟流程了」，孫女一度因長相出眾讓網友歪樓留言：「長的挺美的」、「這女的兇了點，但蠻正的，重點沒有美肌」，甚至也有人留言，「沒前因後果，本po只有滿滿的岐視」。

2人剪不斷理還亂！上月26日凌晨，雙方再度起衝突，黃男直接跨坐在孫女身上，使出「超派拳」猛毆，孫女躺在地上，神情痛苦不斷喊救命，有房客聽見呼喊聲前往關心，把黃男動粗畫面錄下，同時也勸他別再打，但黃男反要求對方別再錄，並請他離開房間，孫女事後也提出告訴。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲孫姓女房客被毆打到鼻青臉腫。（圖／民眾提供）

對此，黃姓房東向媒體解釋，目前已全權交由律師處理，之前孫女提告的傷害、性騷擾他已獲不起訴，說明對方完全是在浪費司法資源與說謊，且雙方都自願搬離案發屋子，他也將對孫女提出誣告、妨害名譽告訴。

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