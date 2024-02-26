陸警方清查「X平台李老師」160萬粉絲　各別約談喝茶

▲「李老師不是你老師」昨日在X上發文。（圖／翻攝自X）

文／中央社

X平台知名帳號「李老師不是你老師」昨晚表示，中國公安部正逐一清查160萬名該帳號粉絲，只要確認是中國用戶，便通知轄區警方將用戶約談到案。因此建議所有感到害怕的粉絲取消關注該帳號，改用其他方式查詢。

「李老師不是你老師」是以「緊急通知」名義公布這項訊息。受到這項通知的影響，該帳號的粉絲數已從原先的逾160萬人，快速下降到今天下午發稿時的147.4萬人。

「李老師不是你老師」強調，自己已對此事追蹤了幾個月，只要「喝過茶的朋友」應該都知道，警察約談問的第一件事就是「有沒有關注」他。而他的帳號後台有大量數據驗證此事的嚴重程度，如果沒有確切的消息及問題嚴重性，他也沒必要「發出來讓自己掉粉（粉絲數下降）」。

這項通知表示，鑑於各地警察對關注該帳號的用戶「打電話叫人喝茶」，所有身在中國國內的網友若是普通人，若是感到害怕，便直接取消關注該帳號，而改用收藏該帳號的一條推文或搜索帳號名稱，再來查閱訊息。

通知指出，關注該帳號的中國國內用戶，要檢查自己的名字和ID，尤其是ID不要用自己真實姓名的漢語拼音，QQ、微信等帳號的ID及頭像也不要相同，且內容與中國國內的帳號要做切割，不要有相同的內容。

這項通知提醒，如果熱衷於在境外網站發表異議，建議避免使用近年生產的中國國產手機，尤其避免使用華為的產品，且不只手機，還包括路由器等設備。

通知提到，如果位在中國國內，自己也經營社群媒體帳號，且國內外帳號名稱相同者，則要立即取消關注「李老師不是你老師」，因為更容易被警方定位。

這項通知還提醒中國國內的粉絲，不要在貼文下方透露自己是當地人；也不要在回應貼文的色情帳號裡暴露自己是當地人，且不要留下自己的微信號；如果只看貼文而不留言，建議把帳號改為私密。

「李老師不是你老師」在通知中還表示，若被警方通知喝茶不用緊張，警方「只會要求你取消對我的關注，以及你的評論和推文內容」。但他們還是會用問題套話，讓你自己透露自己的更多其他行為。若沒看到警方提供的書面證據而只是口頭詢問，就不要主動透露自己的訊息。

通知說，目前中國警方的偵測手段還非常粗糙，只能通過上述「社會工程學的方式」對每個帳號逐一確認，雖然覺得此舉很不可思議，但是近日發現情況屬實，「他們確實是在使用最原始的土辦法」。

但通知也提到，粉絲也不必過於擔心，在手法粗糙下，完全有時間做上述準備。而能用出這樣的土辦法，就說明只要做好最基本的保護措施，實際上就很安全。同時，也可在X平台及網路上學習更多、更複雜的安全上網技巧，可視個人需求和技術水平量力而行，不用焦慮。

「李老師不是你老師」表示，即使取消關注，也不會影響他繼續發消息和讓這些消息繼續在中國國內傳播，他依然會繼續「為這個國家的人民發聲，直到我的肉身無法繼續發聲為止」。

他在文末感嘆，「至暗時刻，願你我進退也共鳴」。