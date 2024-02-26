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大陸 大陸焦點 特派現場

中國人「不准入內」…空巴拒絕中俄人士登機參觀！陸網炸鍋轟歧視

▲新加坡航展德軍A400M運輸機禁中國遊客參觀。（圖／翻攝自微博）

▲新加坡航展德軍A400M運輸機禁中國遊客參觀。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多名網友爆料稱，在新加坡航展參觀A400M運輸機時，遇到駐守的德國軍人及空巴工作人員，向排隊準備參觀遊客查詢國籍，表明「中國和俄羅斯國籍遊客不准登機」。有影片顯示，有德國軍人態度粗暴，阻止相關中國人參觀A400M。事件曝光後，陸網強烈不滿，質疑德國及空巴方面是種族歧視。

2024年新加坡航展25日結束，今屆航展卻爆出疑歧視中國觀眾的風波。據多名大陸網友2月24日反映，一架隸屬德國空軍的A400M運輸機在參加新加坡航展期間，該飛機的工作人員以粗暴的態度拒絕中國籍遊客登機參觀。

據微博網友「前站起飛」 、「PLAN_DDG172」等此前發布的貼文稱，有德國軍隊的軍人以及空中客車（台稱：空中巴士）公司的工作人員駐守在這架飛機前，他們向排隊參觀的乘客詢問國籍，並表示「中國和俄羅斯國籍遊客不許登機」。

該網友稱，機上德軍軍人還曾對他發起肢體攻擊，而另一網友則拍下了空中客車工作人員在鏡頭前粗暴驅趕自己的畫面。

▲新加坡航展德軍A400M運輸機禁中國遊客參觀。（圖／翻攝自微博）

▲空客回應。（圖／翻攝自微博）

還有不少參加本次航展的中國遊客，在留言中表示自己也遭遇了相同情況後，25日下午，空中客車表示，獲悉此情況後，空中客車公司第一時間與相關各方進行溝通與協調，及時改進了參觀流程，確保該架飛機面向所有到場觀眾開放。空中客車公司對此前現場工作造成的不便深表遺憾，感謝大家對空中客車公司的持續關注與回饋。

空中客車公司表示，該公司一直致力於成為中國航空業值得信賴的長期合作夥伴。空中客車公司願繼續與中國合作夥伴攜手，推動中國航空業高質量發展，在為中歐之間經貿往來樹立典範的同時，為雙方架起溝通交流的橋樑。

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