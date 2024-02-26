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大陸 大陸焦點 特派現場

陸11歲女孩與23枚彈片「共生」8年　肺部也有！連大口呼吸都痛

▲雲南11歲女孩體內有23枚彈片未取出，造成身心成長上極大困擾。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲雲南11歲女孩體內有23枚彈片未取出，造成身心成長上極大困擾。（圖／翻攝新黃河客戶端，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南一名11歲女孩小彤（化名）3歲時在門外嬉戲時，被鄰居的火藥槍打中，27顆鐵砂彈片射進體內，經搶救撿回一條性命。不過，小彤因事發時年齡太小，醫生僅取出4枚彈片，仍有23枚留在肺部、背部等位置，需擇機等待「二次手術」，這一拖，便過了8年。

▲雲南11歲女孩體內有23枚彈片未取出，造成身心成長上極大困擾。（圖／翻攝新黃河客戶端）

《新黃河》報導，事發後，硯山縣公安局以涉嫌故意傷害罪立案偵查，並將案件移送至檢察院審查起訴。2019年3月，硯山縣公安局決定撤銷此案，理由為「被害人傷情達不到刑事立案標準」，開槍打人的周某系過失犯罪。而周某在支付5萬多元（人民幣）的手術費後，就以家中沒錢為由，不再支付後續的治療費用。

事件雖已過去8年，但小彤身體上的不舒服和中槍後留下的疤痕，讓她變得性格孤僻易怒。哥哥小輝（化名）表示，「有時她會在身體痛到受不住時，一人躲到外面哭，也會因為疼痛而摔打東西，對她來說，只盼著能早日取出殘留在身體的定時炸彈，迎來真正的新生。」

小輝提到，這些鐵砂在曉彤的肺部、背部和腿部等位置，每逢陰雨天或換季時，受傷的部位總會隱隱作痛，讓妹妹痛得忍不住流淚和抓狂，「這些年，妹妹一直不敢大幅度運動，就連體育課也不敢跑步，尤其肺裡未取出的彈片，時刻影響著她大口呼吸。」

▲雲南11歲女孩體內有23枚彈片未取出，造成身心成長上極大困擾。（圖／翻攝新黃河客戶端）

想起8年前事發當下，小輝仍心有餘悸，他表示，妹妹當時全身都是血，四肢抽搐陷入昏迷，後背滿是中彈痕跡，在昆明市兒童醫院拍攝的CT顯示，「全身共有27顆鐵砂彈片，最嚴重的是顱骨與脊椎處的鐵砂，急需手術取出，前後共取出4顆彈片。」

看著小彤日漸長大，家人們只希望能盡快湊齊醫藥費，前往有能力醫治但費用高昂的北京或重慶，才能持續治療，解除在身上埋下的「定時炸彈」。

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