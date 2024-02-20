　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢！兇手被執行死刑…恐怖殺機曝

▲▼21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢。（圖／翻攝自微博）

▲21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省竹山縣一21歲朱姓女孩2021年11月1日上山晨跑，留給爸爸最後一句「今天跑得有點累，能不能來接我一下」，之後失聯5天，最後遺體衣衫凌亂、身上有傷痕，被發現在草叢之中。警方最後逮捕41歲張姓男子，事發2年多後，2月19日，張男確認被執行死刑。

據《北京青年報》報導，2021年11月1日湖北十堰竹山縣一朱姓女孩到家附近的一處公園晨練，隨後失聯。當地公安機關迅速組織相關部門全方位查找。消息發布後，引發社會高度關注。11月5日凌晨，朱女的遺體在南門山樹叢中被發現。11月8日，警方抓獲了該案的犯罪嫌疑人張男，是竹山縣本地人。

據媒體報導，朱女此前與母親一起在深圳打工，事發前不久才回到竹山縣，正在積極準備入職考試。朱女的父親表示，朱女事發當天6時起床跑步，然後到竹山縣南山公園爬山。他當天上班前7時41分還能聯繫到女兒，得知女兒仍在公園爬山，兩人聊了2分多鐘，之後8點20分再次聯繫女兒已是關機狀態。家屬隨後向警方報案。

從裁判文書網發布的死刑覆核書中瞭解到，張男在1998年12月16日因犯搶劫罪、強姦罪、盜竊罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，經減刑於2016年3月8日刑滿釋放。

最高法覆核認定，2021年11月1日7時許，張男攜帶事先購買的尖刀來到湖北省竹山縣某公園欲行搶劫。張男沿步道登山時見到被害人朱女（女，歿年21歲）獨自爬山，便尾隨至公園山頂平台處，趁朱女坐在石凳上戴耳機聽歌之時，劫取蘋果手機一部。

死刑覆核書顯示，張男持刀挾持朱女到平台下灌木叢中，因朱女反抗並呼救，張男為滅口持刀朝朱女連續捅刺，致朱女死亡。張男逃離現場後，將劫得的手機變賣。次日16時許，張男返回現場，實施了侮辱屍體的行為，並將遺留在現場的尖刀等物裝進塑膠袋，下山丟棄於河道內。

法院認為，張男以非法佔有為目的，採用暴力手段當場劫取他人財物，其行為已構成搶劫罪；為滅口而故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；殺人後侮辱被害人屍體，其行為還構成侮辱屍體罪，應依法並罰。張男搶劫殺人，致一人死亡，又侮辱屍體，犯罪性質惡劣，情節、後果嚴重，應依法懲處。

最高法裁定，核准湖北省高級人民法院（2022）鄂刑終226號維持第一審對被告人張男以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；以搶劫罪判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣5000元；以侮辱屍體罪判處有期徒刑2年6個月，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣5000元的刑事裁定。

2024年2月19日，女孩朱女的家屬證實，張男已被執行死刑，這在一定程度上是種告慰。

ET快訊
快訊／批謝國樑直播丟臉　林右昌：是不是瘋了？還嗑藥？
彷彿夏天提早報到！高溫飆破30度　專家示警
快訊／5億高中生案　今三度開庭
楊寶楨哭了！　律師建議跟「他」同台：每次都被吐槽到憋笑欸
國民黨搶先一步！吳宗憲6點突遞案　今院會改食安報告
親熱片瘋傳！25歲女師不倫高一生　綠帽夫舉報「多次激戰」
大谷翔平轉戰道奇第一轟出爐！初實戰開轟引球迷歡呼
金馬女星深夜約會「人氣早午餐店老闆」全被拍！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢！兇手被執行死刑…恐怖殺機曝

親熱片瘋傳！25歲女師不倫高一生　綠帽夫舉報「多次激戰」

長腿妹相親失敗！躺沙發盯手機發呆　對話視窗看哭網友

大批旅客滯三亞！海南挨轟堵人留島　強迫高消費

被爛賭父叫起床氣炸！港16歲少年持20cm刀猛砍　2人皆送醫

喝完湯就腹瀉「懷疑遭人下藥」！她怒調監視器　結局糗了

39歲遊戲新貴遭「毒殺亡」！屬下買100多份毒藥　3子女股權被凍結

曾因強拆爆衝突！雲南納家營清真寺改「中式風格」　門口放3標語

丹東高樓住宅瓦斯爆炸竄出濃煙　外牆炸裂傷亡不明

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

帶鸚鵡上車狂叫司機傻眼　她拿出玩偶：是腹語啦！

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢！兇手被執行死刑…恐怖殺機曝

親熱片瘋傳！25歲女師不倫高一生　綠帽夫舉報「多次激戰」

長腿妹相親失敗！躺沙發盯手機發呆　對話視窗看哭網友

大批旅客滯三亞！海南挨轟堵人留島　強迫高消費

被爛賭父叫起床氣炸！港16歲少年持20cm刀猛砍　2人皆送醫

喝完湯就腹瀉「懷疑遭人下藥」！她怒調監視器　結局糗了

39歲遊戲新貴遭「毒殺亡」！屬下買100多份毒藥　3子女股權被凍結

曾因強拆爆衝突！雲南納家營清真寺改「中式風格」　門口放3標語

丹東高樓住宅瓦斯爆炸竄出濃煙　外牆炸裂傷亡不明

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

快訊／撐不下去？　唐鳳：政務官的去留當然由長官決定

陸海警登檢金門觀光船　李彥秀：蔡英文應召開國安高層會議

AI股表現不同調　美超微概念股麗臺再跌半根停板

小亨堡近況曝光！認「沒當黑范家保母」：不需要阿姨了　投資百坪副業

金廈海域情勢升溫　藍委籲藉此重啟協商進行規範

快訊／批謝國樑深夜直播丟臉　林右昌：是不是瘋了？還嗑藥？

華新收購義大利公司拼Q3交割　早盤震盪整理

學生女友10年後告性侵　國中男師遭重判8年

山本由伸觀摩大谷翔平實戰開轟　道奇教頭曝「周末不登板」

單場慘輸50分戰績又差　籃網主帥沃恩下台走人

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

25歲女師不倫高一生　綠帽夫舉報「多次激戰」

39歲遊戲新貴遭毒殺亡！3子女股權被凍結

女高中生誤喝「防凍液」！多重器官衰竭

海南挨轟　堵人留島強迫高消費

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

喝完湯就腹瀉「懷疑遭人下藥」！她怒調監視器　結局糗了

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

被爛賭父叫起床！港少年持20cm刀猛砍

小學生寒假作業丟巴黎！千萬網紅幫帶回國

導航打錯1個字！他車開一半暴怒　「把妻丟包高速公路」

網紅海底撈拍DIY謎片！3男1女被逮捕

更多熱門

相關新聞

重案回顧／輪胎行逆子汽油縱火！8至親慘死

重案回顧／輪胎行逆子汽油縱火！8至親慘死

新竹市2022年6月發生逆子縱火燒死8名同住家人慘案！逆子陳彥翔因與父親發生口角，竟潑灑15公升汽油縱火，燒死了8名家人，其中包括其母親、妻子、妹妹、嫂嫂，以及自己的3名子女、大哥的稚子。法院審理後，將陳彥翔判處死刑。另外，死者家屬也提出民事求償，法院則判他共需賠償1186萬元。刑事部分目前上訴二審審理中。

重案回顧／惡鄰嫌太吵砍死夫妻檔　全程緘默遭求死刑

重案回顧／惡鄰嫌太吵砍死夫妻檔　全程緘默遭求死刑

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭

雪災肆虐！陸3座市場被壓垮「2死」

雪災肆虐！陸3座市場被壓垮「2死」

暴雪困高速公路！7旬老人沿路送熱水「咧嘴一笑」 車主：心都暖了

暴雪困高速公路！7旬老人沿路送熱水「咧嘴一笑」 車主：心都暖了

關鍵字：

女孩晨跑遇害案死刑湖北

讀者迴響

熱門新聞

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

梅西拍148秒影片澄清　還原香港比賽情況

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

趙安吉亡！被爆駕特斯拉墜池溺斃

新北已婚名醫爆騙砲女病患！　還要她和朋友上床

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

蘿莉塔被丟包廂　男友在廁所%%%

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

爺孫戀「36歲女友遭捕」恐被關！

不忌口！30歲男「胰臟爛到流湯」送ICU　醫：終身糖尿病

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面