21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢！兇手被執行死刑…恐怖殺機曝

▲21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省竹山縣一21歲朱姓女孩2021年11月1日上山晨跑，留給爸爸最後一句「今天跑得有點累，能不能來接我一下」，之後失聯5天，最後遺體衣衫凌亂、身上有傷痕，被發現在草叢之中。警方最後逮捕41歲張姓男子，事發2年多後，2月19日，張男確認被執行死刑。

據《北京青年報》報導，2021年11月1日湖北十堰竹山縣一朱姓女孩到家附近的一處公園晨練，隨後失聯。當地公安機關迅速組織相關部門全方位查找。消息發布後，引發社會高度關注。11月5日凌晨，朱女的遺體在南門山樹叢中被發現。11月8日，警方抓獲了該案的犯罪嫌疑人張男，是竹山縣本地人。

據媒體報導，朱女此前與母親一起在深圳打工，事發前不久才回到竹山縣，正在積極準備入職考試。朱女的父親表示，朱女事發當天6時起床跑步，然後到竹山縣南山公園爬山。他當天上班前7時41分還能聯繫到女兒，得知女兒仍在公園爬山，兩人聊了2分多鐘，之後8點20分再次聯繫女兒已是關機狀態。家屬隨後向警方報案。

從裁判文書網發布的死刑覆核書中瞭解到，張男在1998年12月16日因犯搶劫罪、強姦罪、盜竊罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，經減刑於2016年3月8日刑滿釋放。

最高法覆核認定，2021年11月1日7時許，張男攜帶事先購買的尖刀來到湖北省竹山縣某公園欲行搶劫。張男沿步道登山時見到被害人朱女（女，歿年21歲）獨自爬山，便尾隨至公園山頂平台處，趁朱女坐在石凳上戴耳機聽歌之時，劫取蘋果手機一部。

死刑覆核書顯示，張男持刀挾持朱女到平台下灌木叢中，因朱女反抗並呼救，張男為滅口持刀朝朱女連續捅刺，致朱女死亡。張男逃離現場後，將劫得的手機變賣。次日16時許，張男返回現場，實施了侮辱屍體的行為，並將遺留在現場的尖刀等物裝進塑膠袋，下山丟棄於河道內。

法院認為，張男以非法佔有為目的，採用暴力手段當場劫取他人財物，其行為已構成搶劫罪；為滅口而故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；殺人後侮辱被害人屍體，其行為還構成侮辱屍體罪，應依法並罰。張男搶劫殺人，致一人死亡，又侮辱屍體，犯罪性質惡劣，情節、後果嚴重，應依法懲處。

最高法裁定，核准湖北省高級人民法院（2022）鄂刑終226號維持第一審對被告人張男以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；以搶劫罪判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣5000元；以侮辱屍體罪判處有期徒刑2年6個月，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣5000元的刑事裁定。

2024年2月19日，女孩朱女的家屬證實，張男已被執行死刑，這在一定程度上是種告慰。