台日交流賽開打北市府不認國際賽　許淑華提3質疑：缺乏前瞻性

▲台日交流賽本周末大巨蛋登場，但北市府認定非國際賽事，不給予遠雄減扣分潤金。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

本周末台北大巨蛋將迎來日本職棒讀賣巨人隊與中華職棒的中信兄弟、樂天桃猿的交流賽，但台北市政府認定此賽事為「商業活動」而非「國際性職棒賽事」，不予減扣應繳納給市府的分潤金。遠雄憂心，未來恐影響國際級職棒球隊來大巨蛋打球的意願。對此，台北市議員許淑華對蔣市府提出3項質疑，並要求北市府不該「柯規蔣隨」，應重啟超額利潤的協議避免圖利遠雄。

日本讀賣巨人隊將與台灣兩支棒球隊伍在台北大巨蛋進行一系列交流賽，然而，蔣萬安市府的決策卻認定此次「非」國際賽。市政府將這次活動定義為「商業性活動」而非國際賽事，所以此次賽事要向市府繳納收入的「千分之六」作為分潤金。

許淑華質疑，這樣的做法不僅讓人質疑對於「國際性」與「商業性」的定義，更讓人擔心，這是否會影響未來國際級職棒球隊來台參與類似賽事的意願。

許淑華也提出3項質疑蔣萬安市府：第一，缺乏長遠規劃與檢討制度。將此次交流賽定性為「商業性活動」的決策，反映了市府對於國際性體育賽事的短視和缺乏前瞻性。而且「柯規蔣隨」，蔣萬安市府今天不但急就章，還忽略了國際賽事對於提升城市形象和能見度的重要性。

第二，應鼓勵多舉辦國際賽事，並且將國際賽事的營收專款專用。國際賽事不僅是運動競賽，更是一個國家或城市對外展示自己的窗口。市府對於分潤金之要求應從百貨商場等真正商業使用考量起，而非將國際賽事定義為商業活動，並將款項做為專款專用，扶植棒球運動。

第三，不清楚的認定可能導致賽事成本轉嫁消費者。將國際交流賽事視作商業活動，不僅忽略了其在文化、體育交流中的價值，同時也可能讓增加的成本轉嫁給消費者，導致票價調漲。

許淑華強烈建議台北市政府不該柯政蔣隨 ，應重新研議對於此類「國際賽事」的定義，未來台北大巨蛋才能成為世界級體育場地，並讓台灣選手在國際關注下展現實力。此外，應該重啟超額利潤的協議，千分之六的比例令外界質疑有圖利遠雄之嫌，應重啟談判，以創造三贏局面。