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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑疑為東岸廣場封鎖言論　許淑華怒：人民沒有反對市長的權利？

▲競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍、立法委員候選人許淑華今天上午共同舉行「又昱新莊炒地獲利大解秘」記者會。（圖／競選總部提供） 

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

基隆市東岸商場案持續延燒，基隆市長謝國樑近日多次親上火線澄清，在東岸商場案中，真正圖利廠商的是前基隆市府，自己並沒有圖利廠商，也沒有必要圖利廠商，並與內政部長、前基隆市長林右昌隔空交火不斷。對此，民進黨台北市議員許淑華今（23日）表示，面對市民忍無可忍發動罷免時，謝國樑選擇封鎖市民反對的聲音，並質問，國民黨是認為人民沒有反對謝國樑的權利嗎？

許淑華表示，謝國樑一週內五度召開記者會，還找前中廣董事長趙少康、國民黨主席朱立倫、基隆立委林沛祥對內政部長林右昌潑髒水，卻對於大家的質疑完全沒有澄清及說明，留下更多問號。

然而，許淑華認為，基隆市民關心的只有兩件事，第一、為什麼東岸商場廠商給的固定權利金，從每年至少5050萬 ，到謝國樑當市長後，縮水成每年1500萬？

許淑華指出，固定權利金縮水那麼多，還給廠商30年租約，等於基隆市少收超過7億，合理嗎？「至於謝國樑提出的2200萬變動權利金，只是概算，根本拿不到。」

此外，許淑華進一步說明，市民關心的第二件事，就是謝國樑有超過半年的時間可以處理產權登記，基隆市府都沒動作，卻在沒有法院判決的情況下，半夜帶警察衝NET破門換鎖？

許淑華不解，為何警察局長連警察制服都不敢穿？當場拿不出法院判決及法律依據，基隆市府不需要依法行政？

與此同時，許淑華還提到，從免費gogoro、防疫一萬元謝國樑通通跳票，再到近期的東岸商場賤價委外的爭議，都足以證明謝國樑市長已不適任。

不過，許淑華強調，面對質疑聲浪，市民忍無可忍要發動罷免時，謝國樑不是出面與基隆市民說明，而是封鎖市民反對的聲音，「國民黨地方黨部主委甚至還揚言要反過來罷免為市民發聲的民進黨議員」。

因此，許淑華怒問，市民及民意代表對謝市長有質疑是天經地義，請問國民黨是認為人民沒有反對謝國樑市長的權利？

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