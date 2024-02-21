深坑大火臭翻雙北！侯友宜公布「空氣品質監測結果」　5症狀快就醫

記者閔文昱／台北報導

新北市深坑區北深路三段昨天（20日）下午發生火警，起火戶為一處光電公司倉儲，由於內部因堆放大量含有鋰電池的3C產品，散發難聞的惡臭，且範圍擴及雙北，引發民怨。對此，新北市長侯友宜今晚指出，空氣品質監測未有氟化氫及重金屬反應，請大家不要擔憂。

侯友宜21日晚間在臉書發文表示，目前火勢雖已熄滅，但為全力守護民眾健康，環保局仍於現場持續監控中，鄰近相關監測站PM2.5、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫數據檢測皆已在標準內。

▲新北市深坑存放電池工廠昨發生火災，臭味整夜瀰漫雙北地區。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

至於外界擔憂是否產生會氟化氫，環保局也進行嚴謹檢視，經現場、下風處及鄰近水體等多點位進行儀器檢測，空氣與水體中的濃度皆為零。另外，環保局也於雨水排入點下游的景美溪匯流點，以及新店溪景美溪匯流點派員採集水樣檢測，快篩水質檢測，皆未有重金屬及毒性反應。

侯友宜強調，他已責成衛生局於今天召開專家會議，雖然根據環保單位監測空氣品質數值，現皆已降回常態值10ug/m3以下，如果民眾對所在環境如仍有疑慮，專家們建議可遠離，關閉門窗，需要外出時可配戴口罩加以預防，另外3日內如果出現胸悶、呼吸喘、呼吸急促，或眼睛、皮膚不適等症狀，亦可儘速就醫。

侯友宜指出，為嚴密確保民眾健康安全，這3天深坑衛生所也會加排人力，只要民眾覺得呼吸道不適，隨到隨看。今日有4位民眾就診，主要為咳嗽、眼睛乾、喉嚨不適、流鼻水等症狀，已給予緩解症狀藥物及衛教。

侯友宜說，衛生局還協調了新店慈濟、新店耕莘以及台北市萬芳醫院提供醫療服務，並通知新北轄內18家急救責任醫院，加強照護如因本案出現呼吸道症狀就醫的患者，「經不分晝夜的搶災，市府團隊今晚仍堅守崗位，於火警現場處理善後，並關注周遭空氣品質，與水質即時監測，全力確保市民生活環境安全無虞，請市民朋友放心。」

▼侯友宜指出，現場火勢已滅，但環保局仍於現場持續監控中。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）