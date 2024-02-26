「1款低調包包」路上超多人拿　男女都愛！網認證：百搭又便宜

▲原PO觀察直呼，不管是學校、公司和路上，常見這款麻布環保提袋。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友驚呼，許多妹子把購物袋當成包包在用，無獨有偶，一名網友也發現，不管是公司、學校甚至路上，許多男女生都會拿無印良品一款麻布提袋，「有什麼魔力嗎？」文章引起熱議，一票網友大讚「超耐用不容易髒，而且可以隨便亂扔也不容易壞掉，上班都只用這個包！」

一名男網友在Dcard納悶表示，無印良品有一款原木色的麻布手提袋，他之所以會知道，是因為路上看到一堆人狂拿，不管在學校或是路上，「都會見到很多女生使用這個袋子」，也曾見過男子會使用。

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原PO目測表示，袋子空間不大，為何「學校的同學、公司的同事、路上的路人...必定會出現這個？有什麼魔力嗎？」

底下網友熱議，「覺得很粗糙會刺人」、「我看到大家都買我反而不想買」、「喪事也都用這顏色」、「不喜歡這個造型，覺得上班拿這個好奇怪」、「摸起來很粗糙」。原PO則回應，「會刺人倒是真的，所以買的時候要挑一下，小心刺刺的會岔出來」。

留言串中，出現一票愛用者直呼，「空間蠻好裝的又便宜！有些包包都會東倒西歪，這款不會」、「有分大小呀，耐用又硬挺又便宜」、「國民手提袋」、「美術系必備，便宜不怕髒，可以放畫具還可以裝平板+水壺，東西不會倒還很耐裝。最小號的還可以當隨身包包帶出門，很好搭衣服」、「便宜耐用，壞了也不心疼」、「小號裝兩杯手搖飲剛好」、「大學生的書包」、「硬挺可站立/便宜/耐髒/顏色好看/尺寸很多還分直的橫的」。

也有網友分享，「我用的是屈臣氏的集點手提袋，跟這個一樣（只是手把是深棕色），正面有熊大的圖案，很多人在路上看我拿，都會跑來問我：為什麼妳的手把不一樣？咖啡色的很好看欸！轉另一面給他們看之後，對方：喔…誤會了，以為是無印出新款的」、「太多人用我反而覺得好討厭，我都拿買飲料送的不織布提袋」。

▲很多人也愛帆布袋。（示意圖／記者劉維榛攝）



除了無印麻布手提袋，日前也有網友觀察表示，很多女孩也喜歡拿著白色簡約的帆布袋，「以前這種東西多半拿來當購物袋」，現在反而變成可帶出門的包包。

原因與上述一模一樣，就是便宜、耐用且髒了壞了都不心疼，「輕便就是讚啊，名牌包很重，還要保養很麻煩」、「我都拿家樂福購物袋，百搭」、「我都背昇X昌送的購物袋，好背又好清洗，不輸某人一直強迫推薦的f牌真皮包」。