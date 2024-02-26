台人在泰國遭爆頭槍殺！死者身分曝光　44歲男在台曾犯2前科

▲泰國曼谷驚傳台人遭開槍爆頭身亡，死者身分確認為一名44歲台灣男子石茂強（Shih Mou Chiang）。（圖／翻攝自Khaosod English）

記者張寧倢／編譯

泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近廢棄商店25日發現一具男性遺體，頭部留有彈孔，手臂上還有一個繁體的「羅」字刺青。泰國當局調查確認，死者是44歲的台灣人石茂強（Shih Mou Chiang），因強盜與持有槍械在台被發布通緝，逃亡泰國。據報導，警方還找到半公斤重的毒品K他命。

根據泰國媒體Khaosod報導，死者遺體25日在蘇凡納布機場附近一幢雜草叢生的廢棄平房被人發現，機場警局接獲報案後前往調查，在商店門口發現一雙黑色布手套，入口與屋內都有血跡，研判行凶者可能曾將遺體拖入屋內試圖掩蔽犯行。

▲死者身上有「羅」字刺青，臉滿是血跡。（圖／翻攝臉書／ข่าวสารเมืองปราการ v2）

報導稱，遺體頭部有2處槍傷，左右各有一處，發現時至少已死亡5個小時。泰國北欖府警察局長下令加速釐清凶手與死者身分後，相關部門調查確認，死者是一名44歲台灣男子石茂強（Shih Mou Chiang），曾因為強盜與持有槍械的指控在台灣被發布通緝，隨後逃離台灣並藏匿於泰國，直至身亡。

▲泰媒指出，台灣死者左右手都戴著金戒指。（圖／翻攝自Khaosod English）

報導補充，死者身上有各種顏色的多處刺青，身穿黑色圓領上衣，上頭寫有「ASPA」字樣，右手小指上戴著一枚銀紋金戒指，左手中指上也戴著一枚金戒指，身上沒有任何證件，只有3181泰銖現金。此外，警方在另一處可能的犯罪現場查獲了一包重量約半公斤、用白色塑膠袋包裝的愷他命（K他命），已作為證據扣押，以利調查。