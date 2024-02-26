廢棄物再利用　工廠老闆將「40萬噸塑膠瓶」製成掃帚

▲柬埔寨一名工廠老闆把塑膠瓶做成掃帚，現已消耗掉約40噸塑膠廢棄物。（圖／翻攝自臉書）



圖文／CTWANT

柬埔寨一名工廠老闆把塑膠瓶做成掃帚，現已消耗掉約40噸塑膠廢棄物。他也透露，未來計畫是將掃帚推銷至全國，以此鼓勵垃圾利用，從而降低環境污染。

根據《路透社》報導，想到將塑膠瓶做成掃帚的人，正是現年41歲的哈斯凱亞（Has Kea），他在金邊的開設的工廠工人，過往平均每天生產500把塑膠瓶掃帚，11個月已經消耗掉約40噸塑膠瓶，「其中絕大部分都回收做成掃帚，這些掃帚非常耐用，可以使用很久。」

柬埔寨金邊不到300萬人口，平均每天卻能製造3萬5千噸到3萬8千噸的各類廢棄物，其中2成是塑膠垃圾。哈斯凱亞會從垃圾站購買塑膠瓶，這個無窮無盡的原料供應，也給他的生意增添不少信心。

塑膠瓶掃帚的售價，訂在1萬瑞爾至1萬5000瑞爾（約新台幣77元至116元），附近的寺廟僅在今年1月買入80把，26歲僧侶索恩科薩爾（Suon Kosal）透露使用心得，「這把掃帚很結實，不容易折斷。」

哈斯凱亞除了大方公開塑膠瓶掃帚製程，也說未來計畫將其推銷至全國，盼能拋磚引玉，減少垃圾汙染，同時鼓勵當地民眾收集塑膠瓶，並以更高的價格變賣給他的工廠，反之也能幫助自己換來更好的生活。

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