賴清德力挺機械公會3大目標　台灣成「產業日不落國」布局全球

▲副總統賴清德27日出席「台灣機械產業發展論壇暨白皮書發表會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德27日出席「台灣機械產業發展論壇暨白皮書發表會」時表示，今年的產業發展白皮書，機械公會提出「2035年機械產業三大發展目標」，跟他所提出「國家希望工程」有相呼應。他強調，要讓台灣在產業上成為日不落國，讓企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，並持續耕耘、投資加碼台灣。

賴清德指出，台灣機械產業的從業家數達1萬多家，年產值超過1兆多元，而機械公會不僅是會員彼此交流合作的平台，也是政府與業界溝通的橋梁，更與政府合作成立「智慧機械雲」，讓台灣機械產業智慧化，對未來台灣機械產業發展深具助益。

賴清德提到，今年的產業發展白皮書，機械公會提出「2035年機械產業三大發展目標」，包括「提升機械產業年產值至新台幣3兆元」、「提高附加價值率至35%」、「提升機械業人均產值達600萬元」。他說，政府非常支持台灣機械產業，他要代表政府感謝機械公會提出這項白皮書，大家一起努力，共同往這三大發展目標邁進。

賴清德指出，他提出的「國家希望工程」，其中有三點內容與機械公會所提出的白皮書相呼應。首先，白皮書提到，為了要達成2035年機械產值倍增之目標，我們一定要創新，附加價值才可能高；而他所提出的「國家希望工程」，就是希望未來台灣的產業能以創新為驅動力的經濟發展模式，有別於以往生產要素的驅動模式。

賴清德提到，「國家希望工程」第二個重點，就是要協助台灣的企業順利推動、完成數位化、淨零轉型。其中公會就是政府的幫手，一起協助企業升級轉型，讓台灣成為亞洲高階製造中心。第三，政府一定要改善台灣的投資環境，讓台灣在產業上成為日不落國，讓企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，並持續耕耘、投資加碼台灣。

賴清德表示，政府也會與世界民主國家共同合作，持續簽訂投資保障協定，讓企業到全球布局時，能受到保障；同時持續加入區域經濟，簽訂雙邊貿易協定，目的就是希望臺灣的產品可以行銷全世界。