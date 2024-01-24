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春節連假屏東縣府服務不打烊　屏東市路邊停車格3天免費

▲2024農曆春節連假，屏東縣政府服務不打烊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024農曆春節連假，屏東縣政府服務不打烊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2024春節連續假期，屏東縣內有屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等活動，縣政府1999便民服務專線全年無休，期望大家來屏東走春能玩得盡興，讓新的一年好運龍(攏)總來。

屏東縣政府團隊24日邀集交通旅遊處、社會處、警察局、消防局、環保局、衛生局、行政暨研考處等7個局處，針對交通便利友善旅遊、社工值班不漏接、治安平穩過好年交通順暢不打結、消防守護、除舊佈新家戶清淨好過年、醫療不打烊、1999 便民專線隨 call 即應等主題進行詳細說明。

為因應春節期間大量出遊人潮，縣府提供路況導航，由交通隊24小時值班人員接聽，以確保行車安全順暢。而屏東市區路邊停車格及忠孝路外停車場(忠孝路成功路)、自由路外停車場(天公廟前)等，除夕至大年初三免費停車，民眾無需擔心找不到停車位。

另縣府在各鄉鎮積極推動建置的屏東特色共融遊戲場，取代過去單調的罐頭遊具及老舊公園，廣受好評；春節期間民眾如遇遊戲場環境整潔問題，可撥打縣府便民服務專線1999通報管理單位清潔維護，確保安全、舒適的遊戲環境。

有關屏東縣春節前後垃圾清運（含各鄉鎮市巨大垃圾收運時間及垃圾停收、恢復收運時間）、各醫院急門診及洗腎中心時間、館舍開放、景點活動，及更多春節期間縣府服務相關資訊，可於屏東縣政府全球資訊網「2024春節服務不打烊專區」查詢，或撥打縣府便民服務專線1999。

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