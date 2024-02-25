彰化3姊弟加油！捐款帳戶湧入240萬　縣府全力協助後續照顧

▲彰化陳姓小姊妹遭休旅車撞飛，2人頭部重創，命為搶救中。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟，22日晚間穿越斑馬線時遭休旅車撞上，造成10歲姊姊和9歲妹妹頭部重創，呈現重度昏迷，至今仍在與死神博鬥，因小姊妹屬單親中低收入戶，彰化縣政府23日下午開設捐款專戶，截至24日已收到240萬元捐款。

▲姊姊在秀傳醫院搶救中 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣政府感謝社會大眾對於陳姓3姊弟的愛心，為利於民眾捐款，故增加捐款方式，縣府全力協助3姊弟後續的醫療及生活照顧，目前醫療費用已由醫院全額吸收，並將協助日後復建，後續亦將連結法律資源協助車禍求償相關事宜，經濟協助方面捐款金額已累積到240萬元，民眾善款會專款專用，依照捐款目的使用。

▲彰基總院長陳穆寬 (左三)帶領醫療團隊為妹妹禱告。（圖／記者唐詠絮翻攝）



這起車禍意外發生在22日晚間6時22分，74歲的蕭男無照駕駛休旅車沿建國路往南直行，而3姊弟走在斑馬線場向西穿越，但就當快要穿過馬路時，突然就被蕭男開車高速撞飛。警消到場時，2姊妹已失去生命跡象，雖經緊急送醫後恢復心跳，但情況並不樂觀，2姊妹都因腦傷嚴重，昏迷指數只有3，輕傷的弟弟已出院返家休養。