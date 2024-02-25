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桃園燈會「人潮滿出來」　蘇俊賓：感謝市民用腳肯定

▲2024年桃園燈會21日起盛大舉行。（圖／桃園警分局提供）

▲2024年桃園燈會21日起盛大舉行。（圖／桃園市府提供）

記者楊熾興／桃園報導

2024年桃園燈會在桃園虎頭山創新園區、南昌公園兩大燈區盛大登場，活動結合新型大型光雕秀與傳統燈會元素，昨晚元宵節更迎來「人潮滿出來」，桃園市副市長蘇俊賓在燈會活動時表示，感謝市民用腳來證明今年的燈會「挺不賴的」，並預告明年的「2025台灣燈會」在桃園舉辦一定會非常精采。

▲▼市民用腳肯定燈會，人潮滿出來。（圖／桃園警分局提供）

▲▼市民用腳肯定燈會，人潮滿出來。（圖／桃園市府提供）

▲▼市民用腳肯定燈會，人潮滿出來。（圖／桃園市府提供）

蘇俊賓表示，現場聽到許多小朋友說燈會是遊樂園，這種說法也沒有講錯。因為市政府就是希望將桃園燈會打造成一個「最亮的兒童樂園」，並詢問現場的小朋友「喜歡不喜歡？」他還表示，原本打算8點整來到現場，但8點20分才抵達，因為人潮的緣故必須從路口開始用走的。

蘇俊賓指出，市政府一直思考怎麼帶入各種創意、元素到燈會中，今年桃園燈會能如此成功，必須感謝市政府觀旅局、區公所、承辦單位，以及所有委辦廠商的同仁，在大家的努力下，讓參觀的市民朋友願意再來第二次，並看到不曾看過的東西，並期待一些國外大師的光雕作品、最精彩的亮點也留在桃園。而且桃園市政府已經爭取到「2025台灣燈會」的主辦權，明年的元宵節，「2025台灣燈會」在桃園一定是全國亮點。

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桃園燈會人潮滿出來用腳肯定

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