香港籃球教練熱戀16歲女學生　私密照被PO上網路論壇

▲女學生。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名中學籃球教練近日被人在網路論壇上爆料，與一名16歲的女學生發生親密關係。爆料文章中還附上了多張兩人的私密照，令此事在網路上受到大量關注。

香港教育局表示，事件發生之後，他們立即與校方聯絡，即時解僱了該名教練，並為學生及家長提供輔導支援。

該名教練所屬的體育會也發文表示，已經暫停教練的職務。

由於兩人的私密照被人張貼在網路上，香港警方也採取了行動，將案件暫列為「未經同意下發布私密影像」，並安排網站下架相關照片，展開進一步調查。