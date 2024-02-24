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大陸 大陸焦點 特派現場

陸開放西安、青島居民赴香港、澳門自由行

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港政府盼能迎來更多大陸旅客。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸出入境管理局23日公告，增加西安市、青島市為內地赴港澳「個人遊」（自由行）城市。對此，香港特首李家超、澳門特首賀一誠分別代表香港、澳門表達感謝。

根據大陸出入境管理局的公告，從3月6日起，在西安市、青島市為符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

李家超表示，歡迎兩地市民來港旅遊，西安和青島遊客的到來將有助本地酒店、旅遊和餐飲等方面的發展，「香港正增加不同方面的容量，配合增加旅客計劃更有序和穩步進行。」

賀一誠表示，增加「個人游」城市將進一步助力澳門旅遊業的持續發展，「特區政府一直致力優化澳門旅遊的軟硬件措施，澳門已為迎來西安和青島的『個人遊』旅客作好準備。」

▲▼香港,陸客。（圖／路透社）

中國大陸內地居民赴港澳「個人遊」於2003年開始實施，隨著西安市和青島市加入，適用的城市將從原來的49個增至51個。

香港政務司司長陳國基日前曾透露，他們正與陸方商討如何開放更多城市，以令旅客數目進一步成長，並同時在研究「一簽多行」措施。

陳國基在一個電視節目上提到，第一批開放自由行的城市是大陸的一線城市，但大陸發展速度很快，包括以往的二、三線城市，很歡迎開放有關地方居民自由行來港。

陳國基當時還曾強調，自己很心急，希望盡快落實，但這不是香港政府自己能決定的。

▲▼香港,機場。（圖／路透社）

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