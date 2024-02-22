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講粵語重罰2萬元！陸公司強推「國語政策」遭廣東網友狂罵：痴線

▲▼講粵語重罰2萬元！陸公司強推「國語政策」遭廣東網友狂罵：痴線。（圖／翻攝微博）

▲3名員工因講粵語遭罰款。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東佛山一家公司傳出有3名員工因在工作期間講粵語，違反了公司內部的「國語溝通政策」，遭罰款5000元人民幣（約2.1萬元新台幣）。事件曝光後，很快引起大批廣東網友的不滿，在網路上用粵語狂罵該公司，並鼓勵受罰的員工們提告，「在廣東不說粵語說啥？老闆聽不懂就去學！」

根據陸媒報導，該間公司今年1月1日開始實施「國語（普通話）溝通政策」，規定公司內部必須使用國語作為工作語言，以確保信息傳達的準確性與效率，以及為全體員工創造一個公平、統一的工作環境。

近期，該間公司有3名員工在工作時間內以粵語進行交流，遭到公司內部調查，並被認定違反了國語溝通管理行為，其中2人被罰款1000元，1人被罰款3000元，共計5000元。

公司還強調，此次處罰旨在提醒並警告所有同事，公司對於任何違反溝通政策的行為都將採取堅決措施。

▼公司制定了「國語溝通政策」。（圖／翻攝微博）

▲▼講粵語重罰2萬元！陸公司強推「國語政策」遭廣東網友狂罵：痴線。（圖／翻攝微博）

同時，還有一則公司高管的發言曝光，該名高管在管理層群內說，「講粵語是個非常不好的習慣，尤其是何某某，身為主管犯這種低級錯誤，這次先罰款3000（元），如果再有下次的話就降職處理。」

事件在網路上曝光後，很快引起大批廣東網友的不滿，在網路上用粵語狂罵該公司，「痴線」「直頭痴鳩線」「神經啊，喺廣東當然要講粵語啦」「果個老闆是痴線個啦」。

同時，也有不少網友支持受罰的員工提告，「公司名字：佛山市嶼旭置業有限公司，支持員工勞動仲裁走一波」「在廣東不說粵語說什麼，老闆聽不懂粵語就去學，這裡是廣東」。

另外，佛山市禪城區南莊鎮勞動保障監察執法中隊也表示，他們已經派員前往涉事公司進行實地調查，尚未有結果，但在公司內使用粵語肯定是沒有問題的，公司罰款是違規的。

勞動保障監察執法中隊的工作人員進一步指出，如果是因為員工講粵語被處罰，肯定違反勞動法律法規，查實後肯定第一時間進行責令整改和處罰。

北京市華城律師事務所律師甘仕榮表示，該公司的政策不違反勞動法的規定，而且該政策已向勞動者公示，公司有權力要求員工在工作時間用普通話交流，但如果員工違反上述規定，公司也沒有權力罰款，「如果被罰款員工反對公司的舉措，可以申請勞動仲裁、向勞動監察機構進行投訴舉報。」

▼廣東及廣西的網友們憤怒開罵。（圖／翻攝微博）

▲▼講粵語重罰2萬元！陸公司強推「國語政策」遭廣東網友狂罵：痴線。（圖／翻攝微博）

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