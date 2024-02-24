　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

妹子紋眉「遇學徒」被當白老鼠　照片笑噴全場：王小虎是你！

女子紋眉遇學徒結果崩潰　網笑：王小虎是你？

▲照片稱女子在紋眉時，被學徒當作「白老鼠」練習，豈料一對眉變得極粗。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區及討論區）

圖文／CTWANT

王小虎是你？近日有2張照片在網路上瘋傳，聲稱有女子在紋眉時，被學徒當作「白老鼠」練習，豈料一對眉變得極粗，結果師傅事後僅賠償港幣1千元（約新台幣4042元），學徒更在網上問「技術如何？」。大批網友看到照片後，紛紛笑翻，指很像藝人周星馳電影《百變星君》中的王小虎，但也有人質疑事件真偽，「不可能，為了流量吧，我雖沒紋過，也知道畫好眉形後和事主溝通，事主滿意才真正紋吧！」。

女子的紋眉照在網上多個群組瘋傳，包括臉書群組「香港突發事故報料區及討論區」，可看見照片中女子的眉毛極粗，幾乎快佔額頭一半，顏色則快跟木炭一樣黑，配文寫到女子紋眉時被學徒當作「白老鼠」練習，師傅事後竟只賠償港幣1千元，且學徒還在網上承認傑作，並問「沒錯，我紋的，技術如何？」，但未知事發地點和日期。

照片一出網友紛紛笑翻，留言表示女子好像電影《百變星君》中的王小虎，以及香港漫畫家黃玉郎作品《龍虎門》的同名角色，還有人留言指「好像兩塊紫菜」、「準備去動漫展」、「三國演義張飛，蠟筆小新」，但也有人質疑「不可能，為了流量吧，我雖沒紋過，也知道畫好眉形後和事主溝通，事主滿意才真正紋吧！」

延伸閱讀
劉錚抵菲律賓備戰　落地竟被帶進「小黑屋」：跟獄警聊一波
女童「呆坐校門涼亭」等不到爸　警急打電話…他5分鐘出現了：睡過頭
婆婆是比丘尼！新手媳婦親手做「這料理」　她秒倒掉：害破戒菩薩不會收

ET快訊
爆乳網美凱蒂淚喊「不知犯法」：我跟小雞不同
台積電熊本廠「催化」日本半導體質變　未來挑戰是缺人
張穎穎回應汪小菲再婚　「一定要一諾千金」巧妙同感大S
鹿耳門聖母廟「搶春牛」引爆打群架
一天2起「撿東西」釀悲劇！貨車駕駛、女外送員無辜喪命
快訊／大樂透連5槓　貳獎257萬開出1注

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

妹子紋眉「遇學徒」被當白老鼠　照片笑噴全場：王小虎是你！

陸新春聯誼會舉行　台商籲強化ECFA

陸漁船2死加劇台海緊繃　台商籲「深刻檢討」：兩岸交流很重要

國台辦元宵舉行台商聯誼會　宋濤：讓傷害兩岸者「付出代價」

南京大火15死「官方才急排查」　同棟樓5年前「就有電動車起火」

中國青年就業難　網上出現「買工作」怪現象

傳將「倒查10年IPO」　陸證監會：目前沒有安排

香港出現噁爛「潑汁男」　一個月9女遇襲「臀部溫溫熱熱」

陸開放西安、青島居民赴香港、澳門自由行

山東籍漁船在東海沉沒　船上共載有12人

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

現場直擊！甜茶「近距離寵粉自拍」！　《沙丘2》導演.奧斯汀親切跟台灣打招呼

《大嘻哈2》冠軍阿跨面賣車換現金　募資發片被罵詐騙「有點委屈」

妹子紋眉「遇學徒」被當白老鼠　照片笑噴全場：王小虎是你！

陸新春聯誼會舉行　台商籲強化ECFA

陸漁船2死加劇台海緊繃　台商籲「深刻檢討」：兩岸交流很重要

國台辦元宵舉行台商聯誼會　宋濤：讓傷害兩岸者「付出代價」

南京大火15死「官方才急排查」　同棟樓5年前「就有電動車起火」

中國青年就業難　網上出現「買工作」怪現象

傳將「倒查10年IPO」　陸證監會：目前沒有安排

香港出現噁爛「潑汁男」　一個月9女遇襲「臀部溫溫熱熱」

陸開放西安、青島居民赴香港、澳門自由行

山東籍漁船在東海沉沒　船上共載有12人

遺忘關閉爐火釀火災　南消及時滅火幸無傷亡

埔榮附設護理之家安排元宵燈籠DIY　住民喊有趣又能訓練手部功能

已經不缺蛋「加蛋還是15元」！早餐店老闆娘曝原因讓他無言了

松柏嶺受天宮辦擔米糕桃祝壽儀式　分享8888斤米糕桃吃平安

吳尊新年合照「汶萊皇妃也在場」　親登家門拜年…私交曝光掀討論

來台造假被砸蛋掀怒！星國辣網美淚喊「不知犯法」：我跟小雞不同

台積電熊本廠「催化」日本半導體質變　未來挑戰是缺人　

張穎穎回應汪小菲再婚　「一定要一諾千金」巧妙同感大S

台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛爆發打群架　警衝進人群壓制

快訊／大樂透邁入連5槓　貳獎257萬開出1注

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

大陸熱門新聞

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

她在日本弄丟手機！一查定位「手機回國了」

新疆零下52.3℃　大批水鳥活活凍死在湖面

20歲女大生竟罹子宮頸癌　醫揭主因：衛生紙害的

妹子紋眉遇學徒　成品笑翻全場

中國青年就業難　網上出現「買工作」怪象

正妹護理師想辭職當網紅　下場竟是入獄

南京大樓火警15死！疑樓梯間電動車起火

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

夫妻倆被活鴨抓傷！雙雙住進ICU

中國網紅AI課狂賣2億！遭轟沒料、騙錢

程式設計師因工作失誤！被HR告知歸還17萬年終

賈玲首曝光健身減肥細節 自豪粗腿是運動「天選之人」

陸國防部警告美國不可逾越紅線

更多熱門

相關新聞

陸開放西安、青島居民赴港、澳自由行

陸開放西安、青島居民赴港、澳自由行

中國大陸出入境管理局23日公告，增加西安市、青島市為內地赴港澳「個人遊」（自由行）城市。對此，香港特首李家超、澳門特首賀一誠分別代表香港、澳門表達感謝。

夏寶龍訪港！港警反恐特警隊維安待命 劍齒虎裝甲車「高姿態」巡邏

夏寶龍訪港！港警反恐特警隊維安待命 劍齒虎裝甲車「高姿態」巡邏

陸港澳辦主任夏寶龍訪港7日 李家超陪同「實地了解情況」

陸港澳辦主任夏寶龍訪港7日 李家超陪同「實地了解情況」

講粵語重罰2萬元！陸公司強推國語政策

講粵語重罰2萬元！陸公司強推國語政策

才剛陪邵雨薇回家過年！吳慷仁喊「未婚萬歲」原因曝

才剛陪邵雨薇回家過年！吳慷仁喊「未婚萬歲」原因曝

關鍵字：

香港紋眉

讀者迴響

熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

2月底「超強運三星座」熬出頭！

和米可白戀愛ing！　孫綻默認戀情：是很聊得來的朋友

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

綜藝大哥電視台激戰女星！「啪啪聲狂響」震撼一幕曝

瞬間畫面曝！賓士衝路邊外送員卡車底慘死

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面