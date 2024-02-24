妹子紋眉「遇學徒」被當白老鼠　照片笑噴全場：王小虎是你！





▲照片稱女子在紋眉時，被學徒當作「白老鼠」練習，豈料一對眉變得極粗。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區及討論區）

圖文／CTWANT

王小虎是你？近日有2張照片在網路上瘋傳，聲稱有女子在紋眉時，被學徒當作「白老鼠」練習，豈料一對眉變得極粗，結果師傅事後僅賠償港幣1千元（約新台幣4042元），學徒更在網上問「技術如何？」。大批網友看到照片後，紛紛笑翻，指很像藝人周星馳電影《百變星君》中的王小虎，但也有人質疑事件真偽，「不可能，為了流量吧，我雖沒紋過，也知道畫好眉形後和事主溝通，事主滿意才真正紋吧！」。

女子的紋眉照在網上多個群組瘋傳，包括臉書群組「香港突發事故報料區及討論區」，可看見照片中女子的眉毛極粗，幾乎快佔額頭一半，顏色則快跟木炭一樣黑，配文寫到女子紋眉時被學徒當作「白老鼠」練習，師傅事後竟只賠償港幣1千元，且學徒還在網上承認傑作，並問「沒錯，我紋的，技術如何？」，但未知事發地點和日期。

照片一出網友紛紛笑翻，留言表示女子好像電影《百變星君》中的王小虎，以及香港漫畫家黃玉郎作品《龍虎門》的同名角色，還有人留言指「好像兩塊紫菜」、「準備去動漫展」、「三國演義張飛，蠟筆小新」，但也有人質疑「不可能，為了流量吧，我雖沒紋過，也知道畫好眉形後和事主溝通，事主滿意才真正紋吧！」

延伸閱讀

▸ 劉錚抵菲律賓備戰 落地竟被帶進「小黑屋」：跟獄警聊一波

▸ 女童「呆坐校門涼亭」等不到爸 警急打電話…他5分鐘出現了：睡過頭

▸ 婆婆是比丘尼！新手媳婦親手做「這料理」 她秒倒掉：害破戒菩薩不會收