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遺忘關閉爐火釀火災　南消及時滅火幸無傷亡

▲台南市南區新興路於24日下午發生一起住宅火警，現場疑似屋主外出時忘記關閉爐火，導致廚房起火燃燒，消防人員迅速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區新興路於24日下午發生一起住宅火警，現場疑似屋主外出時忘記關閉爐火，導致廚房起火燃燒，消防人員迅速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區新興路於24日下午發生一起住宅火警，火勢起於一棟3樓的民宅。現場疑似屋主外出時忘記關閉爐火，導致廚房起火燃燒。消防局接獲通報後立即派遣11車25人到達現場，成功撲滅火勢，並確保沒有人員受傷。

▲台南市南區新興路於24日下午發生一起住宅火警，現場疑似屋主外出時忘記關閉爐火，導致廚房起火燃燒，消防人員迅速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，安全應該是我們每個人的首要任務，於日常生活中使用火源時必須格外謹慎。為防止類似事件的發生，建議市民採取以下幾項重要措施：

一．選擇具有「熄火安全裝置」的爐具：只要在烹煮過程中偵測到火源熄滅，例如燉湯時溢出將火熄滅，此時裝置將自動切斷瓦斯，避免瓦斯洩漏進而造成更大的危害，此外搭載「溫度感知裝置」功能的爐具在偵測到鍋底溫度異常時，例如乾燒使溫度遽增，會有蜂鳴聲警示，讓使用者能夠及時做出反應，並且自動熄火、切斷瓦斯，避免火災發生。

▲台南市南區新興路於24日下午發生一起住宅火警，現場疑似屋主外出時忘記關閉爐火，導致廚房起火燃燒，消防人員迅速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二、實踐「人離火熄」原則：無論如何，於離開廚房或家中前，應確保所有的爐火開關都已經關閉，以避免火災的發生，隨手一個簡單動作都能夠降低火災發生的風險。

三、安裝住宅用火災警報器：在家中安裝火災警報器，能夠在火勢初期及時發出警報，為家人提供有效逃生的時間，確保每個家庭都能在緊急時刻獲得警示，是預防火災的關鍵。

▲台南市南區新興路於24日下午發生一起住宅火警，現場疑似屋主外出時忘記關閉爐火，導致廚房起火燃燒，消防人員迅速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯呼籲市民不僅要提高警覺，更應該同時重視火災預防的觀念，並透過預防措施共同努力減少火災事故，建構一個更安全的居家環境。

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