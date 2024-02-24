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南消七大隊結合祀典武廟　舉辦台南400健康運動年祈福健走活動

▲台南市消防局第七大隊24日元宵節，結合祀典武廟共同辦理「台南400健康運動年祈福健行祐平安」宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊24日元宵節，結合祀典武廟共同辦理「台南400健康運動年祈福健行祐平安」宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊24日元宵節，結合祀典武廟共同辦理「台南400健康運動年祈福健行祐平安」宣導活動，此次健走設計沿途向市民宣導防火災、倡導運動對身體好等主題，提升運動健康風氣及防火災常識，活動現場並有摸彩及宣導活動，讓參加民眾有滿滿收穫。

▲台南市消防局第七大隊24日元宵節，結合祀典武廟共同辦理「台南400健康運動年祈福健行祐平安」宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動於台灣祀典武廟前廣場舉辦，所主祀關聖帝君亦是台灣民間信仰中重要的精神所在，香火極其鼎盛，距今已有1665年之歷史，被列為國定古蹟的廟宇，適逢「台南400」台南市政府消防局第七大隊結合台灣祀典武廟辦理「台南400健康運動年 祈福健走祐平安」，搭配消防人員的宣導教具實際操作體驗及提倡運動身體好解說，讓現場市民、觀光遊客有另類觀感，讓消防宣導可以多元化顯示，且廟宇也可結合消防辦理多元化之活動，更能在台南400吸引更多觀光遊客，也讓防火防災意識深植觀光遊客心中。

▲台南市消防局第七大隊24日元宵節，結合祀典武廟共同辦理「台南400健康運動年祈福健行祐平安」宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣祀典武廟主委林培火表示，非常感謝這麼多市民及觀光遊客呼朋引伴一起走出來運動，參加這次「台南400健康運動年 祈福健走祐平安」宣導活動，更感謝消防局第七大隊打火兄弟們鼎力支持合辦本次活動，讓參加市民、觀光遊客更深體會運動對身體好及消防各項防災知識都為重要。

▲台南市消防局第七大隊24日元宵節，結合祀典武廟共同辦理「台南400健康運動年祈福健行祐平安」宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，宣導可以多元化展現，任何活動都離不開防火災，人人有防火災觀念，但有健康身體更是好，才能居安思危以防患未然。消防局長李明峯也提醒市民、觀光遊客平時多運動，也要注意防火災重要性，更能讓古蹟達到永續保存。市長黃偉哲表示台南400是台南市民榮耀，而今年會有各廟宇燈籠串聯展現，台灣燈會各燈區也開始展出，提醒市民、觀光遊客參加各項活動時，也要注意用火用電之安全，落實預防火災之目的，達到保障人命安全、減輕災害之目標。

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