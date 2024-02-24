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新北促產業轉型！萬金杜鵑花展登場　從溪畔延伸至苗圃

▲萬金杜鵑花展登場 從溪畔延伸至苗圃。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜（藍衣）與設計師合影。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

日前萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」開展，新北市長侯友宜今天（24日）到萬里觀光公園及瑪鋉運動公園，欣賞萬金杜鵑花展，並宣布萬金杜鵑攝影比賽開跑，廣邀各界攝影愛好者留下杜鵑最美的時刻，讓更多人看到萬金杜鵑之美，今年展區除了萬里2座公園共有近2萬株杜鵑花海，更延伸至4座花農苗圃，現在杜鵑正值綻放之際，新北市邀請民眾至萬金地區賞花拍美照，打卡還能拿到限量版屋型花器。

侯友宜表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台第一。新北市府近年推動萬金杜鵑，在萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園種植近2萬株杜鵑，打造杜鵑花海。

▲萬金杜鵑花展登場 從溪畔延伸至苗圃。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑花開落籽展期自2月22日至3月10日。

侯友宜說，本年度也與國內知名花藝師CNFlower（西恩）創辦人凌宗湧老師合作，以「花開落籽」為主題，從栽培杜鵑的溫室發想，讓各界設計師與花農們一同打造別具特色的杜鵑花屋作品。侯友宜現場也宣布萬金杜鵑攝影比賽開跑，收件期間自3月11日12時至4月1日18時止，邀請各界攝影愛好者留下杜鵑最美的時刻，詳細報名資訊可上「萬金杜鵑」官網查詢。

農業局表示，本次萬金杜鵑不僅在瑪鋉溪綻放，今年花展更延伸至花農苗圃，有4組設計師作品在萬里及金山的苗圃呈現，導入觀光農場的經營模式，促進產業轉型，吸引青農接班，不僅呼應今年主題「花開落籽」、青農返鄉的寓意，也期許萬金杜鵑產業能永續發展。

▲萬金杜鵑花展登場 從溪畔延伸至苗圃。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾與萬金杜鵑合影。

農業局說，像是在三代經營的茂生苗圃內「花時光x厝迷蹤」，是由版畫藝術家印印美黛指團隊與花農蔡文生合作，於苗圃內既有溫室利用現地素材布置，透過溫室陽光方位及色溫變化，於溫室內部頂端吊掛透明彩色板晝，透過水池投影，詮釋萬金之美並隱含龍年的喜慶印象，更特別的是結合團隊專長，以版畫風格掛布溫暖傳遞三代培育花苗故事。

策展總顧問凌宗湧表示，本次花展與主播蔣雅淇、璐露野生活璐露野、GQ 國際中文版全媒體總編輯杜祖業、青埕建築整合設計郭俠邑、囍樹設計師嘉孝、王芝齡、小亨利木工王宏亨、柏成設計邱柏文、王菱檥、可以影像LoLA CINEMA朱厚承、禹樂空間整合呂明志、虹鋼鍛藝設計周視民、印印美黛指王兮穎、任逸弘、陳眉如、鄭憶南、楊紹昌、黃文君、木夫木工設計郭家宏、李明勳、長欣花樹鄭光育等各界設計師合作，與在地花農利用萬金杜鵑共同打造令人驚豔的花藝作品。

▲萬金杜鵑花展登場 從溪畔延伸至苗圃。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑於萬里觀光公園及瑪鋉運動公園綻放中。

▲萬金杜鵑花展登場 從溪畔延伸至苗圃。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾爭相觀賞萬金杜鵑之美。

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