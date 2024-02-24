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南京大火15死「官方才急排查」　同棟樓5年前「就有電動車起火」

▲▼南京大樓火災15死44傷！疑樓梯間電動車燒起來。（圖／翻攝紅星微博）

▲南京一棟大樓發生火災，導致15人身亡。（圖／翻攝紅星微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

南京市雨花台區一棟大樓23日凌晨發生大火，導致15死44傷，初步懷疑是大樓內停放的電動自行車起火引發。南京市官方24日開會宣布，將展開大排查，全面整治佔堵封閉消防疏散通道、電動自行車入戶充電、飛線充電等高風險問題。

南京市官方在安委會擴大會議上指出，要全面深入進行消防領域安全隱患大排查大整治，聚焦全市1.5萬餘幢高層建築、238家大型貿易場所、12.1萬餘家小型經營場所，以及多業態混合生產營業場所、住宅社區、保障房片區、城中村等人員密集場所進行拉網式排查，逐一進行消防安全「七查」，進行火災隱患集中除患攻堅，確保覆蓋到每個小區、每個單位、每個點位。

▲▼南京大樓火災15死44傷！疑樓梯間電動車燒起來。（圖／翻攝紅星新聞）

南京市官方提到，要全面整治佔堵封閉消防疏散通道、電動自行車入戶充電、飛線充電等高風險問題。對重大隱患要分層級掛牌督辦，緊盯不放、全程跟踪，確保整改到位，深入進行安全警示教育，引導居民做到「三清三關」，增強消防安全意識及自救逃生能力。

南京市官方強調，要要深入剖析事故背後的安全短板，全面檢視工作中的漏洞與不足，下定決心化解拆遷安置房片區安全、治理等方面的歷史欠帳問題。

▼過去的報導顯示，大樓內的電動車之前就曾起火。（圖／翻攝微博）

▲▼南京大火15死「官方緊急排查」　5年前就發生過電動車起火。（圖／翻攝微博）

不過，根據《南京廣電》2022年的報導，出事的大樓早在2019年就發生過一次電動車起火導致的火災，牆面上還留下了大片燻黑的痕跡。

一名居民在當年的報導中指出，自從2019年禁止將電動車存放樓道後，原本用作健身休閒和停放自行車的架空層，就成了電動車的停放場所。

當時小區物業表示，原先架空層的設計並非用於停放電動車，所以並沒有煙感噴淋設施，隨著架空層改變用途，已經請了專業人士查看能否增設消防設施。

▼網路上也曾有住戶反映過相關問題。（圖／翻攝微博）

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