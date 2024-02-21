快訊／桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

記者楊熾興、閔文昱／桃園報導

桃園市楊梅區新榮路一處染整廠晚間驚傳大火，現場濃煙不斷竄出，火勢一度照亮夜空。警消獲報後出動32車61人前往救援，尚未發現有人員傷亡，詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

▲桃園染整廠晚間大火。（圖／記者記者楊熾興翻攝）

警消表示，今（21日）晚間7時05分獲報，桃園市楊梅區新榮路一處染整廠晚間驚傳大火，現場為地上4層建築，起火點為第1層，目前查無人員受困，火勢已於晚間7時53分控制。另外，由於目前風向往過嶺吹，也提醒附近民眾關緊門窗，外出記得配戴口罩。