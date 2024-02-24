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熊本小鎮空前繁榮！　計程車司機「收入翻倍」嗨喊：台積電是神

▲▼台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲ 台積電熊本廠今24日舉行開幕式。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台積電熊本廠24日開幕，令廠區所在的熊本縣菊陽町出現前所未有的榮景，掀起一波「半導體泡沫」，工廠附近房租飆漲，便當店業績成長1.5倍，員工交通需求也令當地計程車司機直呼「台積電是神！」

日本富士電視台晨間節目《Mezamashi 8》（めざまし8）實際走訪菊陽町，可見附近的原水車站從過去的無人車站，到現在上下班時段出現大量人潮。

除了電車以外，附近一名計程車司機受訪提到，他會先接送到台積電上班的員工，再開始跑一般的載客行程，收入相較以往翻了一倍，過年時還帶全家人去沖繩旅行。當被問及台積電是什麼樣的存在，他滿臉笑容地回答，「是神啊！是神。」

每日放送（MBS）也報導，台積電工廠周邊正在發生變化，一家24小時營業的便當店因為工廠工程的緣故，1年前開始銷售額提升到過去的1.5倍左右；且過往店內幾乎沒有外國人，但自從台積電進駐以後，3成客人都是台灣人。

營業部人員出田誠二說明，台灣人主要購買雞肉類和中華料理，燒賣和炒飯等菜色銷量更是以前的2到3倍，但礙於語言不通，有時會發生尷尬狀況，只能靠肢體語言表達，因此也正考慮引進翻譯設備。

工廠周邊的房屋也是供不應求，當地KOSUGI不動產分店店長田中弘仁提到，房源都是在房客退租之前就有人預定，一有空屋馬上就會有人租，業者也無法掌握還有多少住房需求。

他說明，附近房租持續高漲，房客退租後月租就會上漲1萬到1.5萬日圓（約新台幣2100到3150元），一房一廳含停車格的公寓以前租金是6萬日圓（約新台幣1萬2600元），如今已經漲到7萬日圓（約新台幣1萬4700元）。

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