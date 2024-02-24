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能登半島強震1.2萬人避難至今　日相岸田二度赴當地勘災

文／中央社東京24日綜合外電報導

日本首相岸田文雄今天（24日）搭機抵達石川縣輪島市能登機場，二度進入能登半島地震災區勘災。岸田此行除鼓舞志工及醫療人員外，也將跟受重創業者座談，為協助當地重建做好準備。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣今年元旦發生強震，石川縣政府表示，到2月22日下午2時止，共有241人不幸罹難，並有7萬5661棟民宅受到程度不等損害，造成1萬2280人仍持續過著避難生活。

▲▼ 日本石川縣發生震度7級大地震之後，首相岸田文雄14日首度視察災區。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣元旦發生震度7級大地震之後，首相岸田文雄1月14日首度視察災區。（圖／達志影像／美聯社）

共同社報導，岸田此行將跟在地震中受重創的農林水產業及傳統工藝產業相關人士交換意見，希望作為未來提出災區生活重建及產業振興的政策參考。

預料岸田今天也將在災區表明，中央政府將從2023年度總預算中增列逾千億日圓準備金支出的政策方針。

日本經濟新聞報導，岸田今天到訪輪島市穴水町一處作為避難所的公共設施，鼓舞正在當地服務的志工及災害派遣醫療小組人員。

能登半島地震發生後，岸田1月14日首度前往災區勘災，今天則是第二度下鄉。

為協助災區重建，岸田此行將重點確認為維持生計所必須的支援，並前往漁船因地殼隆起無法進出的輪島港視察，然後跟傳統產業人員進行座談。

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