蓋拉格：中國分裂策略正在失敗　台灣的走向就是世界的走向

▲蓋拉格（Mike Gallagher）今天中午率訪團成員前往台北賓館。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院中國特別委員會主席眾議員麥克．蓋拉格（Mike Gallagher）率團訪台，今（22）中午出席媒體見面會，他致詞時強調挺台立場說，中國試圖分裂自由世界，不過這種策略正在失敗，包括民主黨與共和黨、藍色與綠色、台灣與美國人民團結一致，反對專制的侵略。他強調，台灣的走向就是世界的走向。

外交部長吳釗燮今天中午在台北賓館設宴，款待中國特別委員會訪問團，訪問團成員還包括：資深議員拉札．克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）、眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議員達斯提．強森（Dusty Johnson）以及眾議員賽斯．莫頓（Seth Moulton）等政要。

蓋拉格致詞時表示，台灣海峽和平穩定的最大威脅，是中國共產黨日益增加的侵略性，而理解這個威脅、找出美國如何對抗它以追求和平，就是中國特別委員會被委派的任務，因此，他曾在聽證會上提及，中國全國政協主席王滬寧1991年在其著作《美國反對美國（America Against America）》中，描述了中國共產黨讓人們相互對立、削弱其決心的策略。

蓋拉格指出，如今中國在國際舞台上也採取同樣的策略：分裂國家、分裂盟友、分裂夥伴、分裂自由世界；不過他非常有信心，因為這種策略正在失敗，「我們站在一起，就是那種失敗的證據」，民主黨與共和黨、藍色與綠色、台灣與美國人民團結一致，反對專制的侵略。

蓋拉格比喻，中國這樣的獨裁政權表面看起來平靜、穩定，但在視線之外有很多混亂，相反地，民主國家像海洋，表面上看起來混亂，因為民主並不是為了效率而設計的，反而充滿分歧，「但在波濤洶湧的海浪下面，它們是平靜的，它們是強大的，它們是無法被擊敗的」。

蓋拉格亦指，自由的人民不需要獨裁者告訴他們該怎麼想，他們知道真相，他們看到中國共產黨的真面目：人民只是黨的工具。他說，自由的人民知道什麼是危險，他們正在為正義挺身而出，因此，民主黨和共和黨支持台灣和美國的自由，因為台灣的走向就是世界的走向，台灣必須像今天這樣，自由地、猛烈地、不可能地燃燒，抵抗黑暗。他也說，恭喜台灣再一次完成和平的政權轉移。