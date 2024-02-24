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影響擴大！致癌「蘇丹紅」辣椒粉增至3批、下游至少10業者

▲▼食藥署副署長林金富。（圖／記者洪巧藍攝）

▲食藥署副署長林金富。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉問題持續擴大！食品藥物管理署副署長林金富今（24）日公布最新稽查結果，新北市保欣企業輸入中國大陸辣椒粉，檢出蘇丹色素三號的辣椒粉已經從1批增至3批，影響下游也增加到至少10家業者，目前累計下架辣椒粉及其產品 3528.3 公斤。林金富坦言，後市場稽查持續，問題產品可能會越來越多，原預計1個月內查完，依照目前速度可能會更加提前。

整起案件是源自於雲林縣衛生局抽驗「濟生股份有限公司斗六廠」製售之「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒（效期:114.12.12）」產品，於1月30日檢出含有蘇丹色素三號18 ppb （標準：不得檢出），回追原料來源，是新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，食藥署隨即宣布中國輸入台灣辣椒粉不合格的21家廠商暫停受理輸入查驗3個月，同時展開後市場加強稽查。

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保欣公司第一批問題原料是新北市衛生局抽驗有效日期至115.10.4的紅辣椒B粉，清查其下游包含濟生公司在內共6家業者。林金富今日受訪表示，保欣的辣椒粉再新增2款也驗出蘇丹紅，為桃園市政府衛生局抽驗，有效日期至115.10.29 及 116.01.07，其下游包含濟生在內分別各有3家，累計下游業者已經至少10家，但其中有2家未公布全稱，業者表示自己使用的非同批，正在檢驗瞭解中。

▲▼保欣企業有限公司輸入原料「紅辣椒B粉」下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲▼保欣企業有限公司輸入原料「紅辣椒粉」下游流向圖，上圖為第一批問題辣椒粉，下圖為後續擴大兩批問題辣椒粉。（圖／食藥署提供）

▲▼保欣企業有限公司輸入原料「紅辣椒粉」下游流向圖。（圖／食藥署提供）

食藥署21日已經宣布針對近期有使用中國辣椒粉業者，將與地方衛生局合作通通都掃一遍，一個月內清查完畢。而受影響產品除了老字號零食蝦味先，近期更有豬肉乾也用到問題辣椒粉，林金富坦言，稽查持續問題產品可能越來越多，原本預計1個月內查完，將會加速處理。

食藥署統計，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至113年2月23日，共計下架辣椒粉及其產品 3528.3 公斤。

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