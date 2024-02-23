陸漁船翻覆案死者家屬控「熄火後還被撞」　海巡署駁斥

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

金門海域14日發生陸籍快艇翻覆釀成2名漁工死亡，由於雙方對翻覆原因說詞分歧，導致陷入僵局，死者漁民家屬痛批海巡署「絕對沒講實話」，堅拒火化遺體，並指控船隻熄火後還遭海巡CP艇撞擊。對此，海巡署強調，陸籍快艇蛇行甩尾、向右急轉彎時，船尾碰撞到海巡CP艇，才是造成翻覆的主因。

▲生還漁民指控漁船被海巡頂翻、很失望。（圖／玉淵潭天）

陸快艇翻覆案持續延燒，此案陷入僵局主因就在於雙方對於「翻覆主因」說詞不一，而生還的2名漁民原對我國執法過程沒意見，但返回中國大陸後，也改口稱被海巡頂翻、很失望。

▲▼金門海域陸籍快艇翻覆2死，海巡署還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝）

現在又傳出死者家屬接受媒體專訪時提出「熄火說」，質疑漁船大轉彎後不明原因熄火，但台灣海巡艇卻直接撞上去，不滿海巡未公布真相，沒有誠意，因此拒絕火化遺體，並要求道歉賠償。

對於「漁船熄火卻撞上去」說詞，海巡署強調，陸籍漁船向右急轉碰觸到海巡艇的船艏後翻覆，怎麼會有熄火之說。至於後續賠償問題，海巡署立場則是「若有共識就會賠償」，也正洽談撫慰金。

另外，第九海巡隊副隊長陳建文在昨日記者會也還原當下「關鍵5分鐘」經過，表示陸籍快艇蛇行甩尾、向右急轉彎時，船尾碰撞到海巡CP艇，才是造成翻覆的主因。