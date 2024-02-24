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社會 社會焦點 保障人權

按摩被破門他「下面光溜溜」　老闆瞎扯：加500元是刮痧

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子是某養生館的負責人，警方去年11月間持搜索票前往搜索，當場抓包下半身光溜溜的男客A，還找出潤滑液等其他證物。雖然林男辯稱店內加價500元的服務是刮痧，不是半套性交易，但並未獲得宜蘭地院法官採信，日前被依法判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲林男堅稱按摩加價只是刮痧，沒有媒介店內小姐提供性交易。（示意圖／CFP，非本案當事人。）

判決書中記載，男客A去年10月底前往林男經營的養生館消費，並與一名小姐約定指壓按摩及半套性交易，每次指壓按摩價格為70分鐘1300元，半套性交易價格為500元，林男可以從中抽取600元報酬；警方在同年11月間持法院核發的搜索票前往搜索，當場查扣潤滑劑、疑似有精斑的床單等證物，還抓包上身赤裸、內褲已脫至膝蓋處的男客A。

林男到案之後否認媒介店內小姐為客人提供半套性交易服務，辯稱加價500元是刮痧，與性交易無關，他都有叫小姐們簽立切結書。

不過，男客A指證的情節都與現場證據相符，還有錄影畫面、LINE對話內容翻拍照片等證據，檢方認為林男的說詞只是卸責之詞，訊後還是依法將他起訴。

宜蘭地院法官認為，林男的行為已經影響到社會風氣，考量到他犯後仍矢口否認犯行，最終依意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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