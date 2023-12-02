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社會 社會焦點 保障人權

女老師偷吃學生爸爸：驚人的XX　酸「綠帽夫短又快」害慘小王

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭戴姓人夫抓包在幼兒園任教的妻子外遇學童父親邱姓男子，兩人不僅一同前往日本旅遊，還互傳「我們一個月做愛一次」、「驚人的XX（指男性生殖器尺寸驚人）」、「我真的覺得早洩好悲慘」等露骨訊息，憤而決定對戴男提告求償200萬元。戴妻的雙親得知此事，一度難過到流淚、下跪道歉；邱男則矢口否認與人妻發生婚外情，但最終還是被宜蘭地院判處應賠償戴男100萬元。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲戴男發現妻子外遇學童的父親。（示意圖／記者周亭瑋攝，與本文當事人無關。）

戴男在判決書中主張，妻子在婚姻關係存續期間與邱男交往，兩人透過LINE大聊性事，內容包含「我們一個月做愛一次」、「驚人的XX」、「我真的覺得早洩好悲慘」、「我在跟他做愛後期跟死魚（一樣）」、「你長，他短，你久，他快射」等等，還曾一同前往日本旅遊、拍攝親密照片，且妻子與邱男在2019年至2023年2月間發生數次性行為，讓他大受打擊，於是決定離婚，並對邱男提告求償200萬元。

邱男則辯稱，LINE對話紀錄中的男方並不是他的帳號，小孩也不是唸幼兒園，自然不會有戴妻的LINE，兩人也沒有交往或一起出遊，當初是戴妻說想要離婚，希望他能幫忙，之後就沒有下文了，他並沒有外遇。

不過，戴男的父親出庭證稱，今年2月底接到兒子打電話來說媳婦討客兄，「我就罵說女人最重視名節，不可以亂說」，結果孫女就用LINE傳來媳婦的裸照證據，2天之後他和妻子前往媳婦老家，親家一看到他們就跪下道歉，媳婦卻從未正眼看一看；此外，他也質問過邱男為何要破壞別人家庭，帶媳婦出去玩居然還拿了40萬元旅費，兒子之所以離婚就是因為媳婦外遇。

戴妻的父親也證稱，他和妻子都看過證據照片、對話紀錄內容，就是女兒和邱男的對話，裡面都是外遇的事情，讓他忍不住難過到流淚，之後邱男曾跑來家中發生衝突，當時他有問邱男之前是不是有和女兒一起去日本，邱男說是，他再問兩人到底做了什麼，邱男回答「我們都是成年人了」，簽和解書那天是女兒說戴男要求離婚，那些照片都要全部刪除。

宜蘭地院法官認為，兩位證人的證詞不僅互相吻合，也與戴男和妻子之間簽立的和解書內容相符，可見這次的事件是因為戴妻與邱男的對話紀錄曝光，而讓家人發現婚外情，雖然戴妻聲稱那些都是她與自己的對話，但如果真的是自己傳給自己，又何必在和解書中要求刪除，更不可能出現裸照；況且證人之一是戴妻的至親，清楚還原事發過程及質問內容，邱男面對質疑也默認了，因此認為證詞清楚可信，對話中的男女就是戴妻與邱男。

法官接著表示，戴妻作證時明顯單獨就不利於邱男的問題迴避回應，例如被問到邱男的暱稱是否與對話中的男子相同，僅表示「不想回答這個問題」，她自己也承認是邱男小孩的幼教老師，兩人在婚姻關係存續期間曾一同出國、拍下作勢親吻的照片，互動極為親密，顯然已經超出社會一般夫妻間忠誠義務通念所能容忍的範圍。

法官認為，種種證據皆足以證實戴男提出的對話紀錄等證據就是戴妻與邱男所為，反觀戴妻，雖然堅稱對話是自己虛構的，卻無法舉證以供法院調查，顯然所述不實，最終不採信戴妻與邱男的說詞，並判邱男應賠償戴男100萬元。

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