新婚妻到家6小時跑了　夫苦尋21年才放棄：她說要去找朋友

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿亮（化名）透過朋友介紹與中國籍女子小梅（化名）認識40多天便決定結婚，沒想到人才抵達台灣的住家不到6小時就跑了，他苦尋至今長達21年都沒有消息，無奈之下只好向法院訴請離婚。

▲小梅婚後來台，僅在阿亮家中待了6個小時就落跑。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿亮在判決書中主張，小梅是朋友介紹在中國認識的，雙方相識40多天便在當地辦理結婚登記，回到台灣後他也有去戶政機關辦理登記；2002年時小梅來台，他前往機場把妻子帶回家中，沒想到人才待不到6小時，就說要出去找朋友，這一去從此消失無蹤，「她要外出並不是跟我說，是跟我的小孩說的，我沒有陪同，我當時就懷疑她在台灣沒有朋友，怎麼會要外出找朋友，我有去找介紹的朋友，該朋友也說沒有辦法找不到了。」

阿亮感嘆，小梅婚前曾告知有2名子女，他願意照顧才會辦理結婚登記，哪知道人就這樣跑了，事後他曾多次登報協尋，詢問警察，警察也說不曉得該怎麼處理；妻子離家大約5、6個月後，他有收到妻子在中國提出的離婚訴訟，可是遲遲沒有收到判決結果，如今他找不到人，也不知道妻子在中國的住址，最終心寒決定向法院訴請離婚。

而小梅經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

宜蘭地院法官調查，小梅是在2002年10月入境台灣，2003年3月出境，僅在台灣待5個月，在阿亮家更是待不到6個小時，經相關單位確認，她在中國早已遷居，去向不明，考量到她明顯不願意返台與阿亮一起生活，雙方也沒有意願繼續維持這段婚姻，最終裁定准許男方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。