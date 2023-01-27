漁船走私27億元1.5噸K他命　「以為只是香菸」主媒瞎扯判7年半

▲▼台籍「明豐漁一號」漁船走私27億元1.5噸K他命，除主謀外，餘5共犯，最高判7年半。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

販毒集團主謀林有凌為首的6人組，以台籍「明豐漁一號」漁船走私1.5噸、市值約27億元的K他命，在澎湖外海被截獲。宜蘭地院審結，招募船員、聯繫外國貨船的共犯許男、楊男，判6年6月、7年6月刑期；劉姓船長判5年2月刑期，許姓、伍姓船員判5年6月刑期。另，涉案主謀林有凌，目前仍審理中。

判決書指出，林有凌先與許男聯繫策畫，由許男與國外聯絡運毒事宜，另許男、楊男負責安排修船和招募劉姓船長、許姓、伍姓船員。林有凌也提供許男500萬元資金，許男給楊男50萬元報酬前金，及劉姓船長20萬元前金，走私毒品成功後，再給付20萬元尾款；另承諾支付許姓、伍姓船員報酬10至20萬元前金。

2022年1月，劉姓船長等3人從澎湖出港至外海，與越南籍運毒集團碰頭，取得1500包、共1.5噸K他命，一度是計畫要從基隆地區私運上岸，但許男透過楊男以衛星電話指示漁船把毒品運至澎湖，結果被跟監的海巡隊截獲，劉姓船長等人被逮。許男、楊男、林有凌則陸續被拘提到案。

審理時，許男、劉姓船長及許姓、伍姓船員對犯行坦承不諱，楊男則矢口否認有運毒犯行，辯稱只負責聯絡船員和修船，以為是走私香菸；但劉姓船長供稱，曾與許男、楊男兩人在野柳碰過兩次面，也與許男有提到K他命，楊男也在場。

法官認為，楊男否認犯行未見悔意態度，判處7年6月，許男判處有期徒刑6年6月；劉姓船長完全坦承的犯後態度，判處5年2月，許姓、伍姓船員雖坦承犯行，但就何時知悉要運毒卻數度閃爍其詞，判處5年6月。