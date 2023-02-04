交往前確認「配偶欄空白」　她3個月後變小三！1句話自救

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭人妻阿鳳（化名）不滿在美髮店工作的小玲（化名）與自己的丈夫搞婚外情，憤而決定提告求償80萬元；但小玲表示，男方堅稱已經離婚多年，她看過身分證，配偶欄確實是空白的，哪知道交往3個月自己竟然成為小三。宜蘭地院法官認為，小玲在得知男友是別人的丈夫時，曾向阿鳳說出「管好妳自己的老公才是真的，跟我說離婚，結果？搞不懂我跟他誰的問題最大」，加上沒有其他證據可以佐證阿鳳的主張，最終裁定駁回告訴。

▲小玲檢查過身分證才答應交往，沒想到男友居然是別人的丈夫。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

阿鳳在判決書中主張，小玲自2020年9月初開始與丈夫交往，雙方多次在美髮店房間、汽車旅館發生性行為，讓她身心受創，家庭也因此失和，她雖然曾要求小玲終止這段關係，對方卻持續與丈夫來往並發生親密關係，甚至放話要對她提告，不得已這才決定站出來捍衛自己的配偶權，並提告求償80萬元。

小玲則表示，和阿鳳的丈夫是透過網路認識，對方剛認識時就說有意以結婚為前提展開交往，並堅稱已經離婚多年，她要求檢查身分證，確認配偶欄是空白的，這才在2020年9月間答應交往，沒想到同年10月就有一名自稱是正宮的女子傳訊息過來，她要求三方對質把話說清楚，卻遭到封鎖。

小玲接著說，當下心中起疑，於是立刻詢問男友是否欺騙自己，男友說要相信他，還說那名女子是前妻，因為得不到人才想破壞他們的感情，之後願意找時間馬上去登記結婚，「我不希望捲入別人家庭，就跟他提出分手」；同年11月雙方相約去桃園旅遊，當成分手前最後一次旅行，結果到了月底男友突然搞失蹤，女子則再度解除封鎖，頻頻質問她為何還不分手，「我不斷向男友詢問想得到事實真相，男友卻無故失蹤，聯絡不到人，我與男友就這樣分開了。」

宜蘭地院法官認為，雖然阿鳳主張小玲是在明知男方已婚的身分下，執意交往並發生性行為，但從截圖證據中，無法看出小玲是在知道男方已婚後仍執意交往，反而是在受到阿鳳質疑時，當即回應一句「管好妳自己的老公才是真的，跟我說離婚，結果？搞不懂我跟他誰的問題最大」，可見男方確實曾跟她表明「自己已經離婚」。

阿鳳的丈夫證稱，和小玲交往3個月左右，期間有發生性行為，對方也的確曾提出要看身分證的要求，「我有拿過身分證讓她看過，是在交往前，在通訊軟體給她看的。」

小玲的家人也表示，2020年11月大家一起出去玩的時候，家人詢問過小玲男友的婚姻狀況，「他說他已經離婚7、8年了，單親多年，是跟女兒同住」，交往期間他也有來家中拜訪，甚至與小玲的父母聚餐，父母問起婚姻狀況，他都是回答已經離婚7、8年，直到後來雙方鬧上法庭，大家才知道他的真實婚姻狀況。

宜蘭地院法官表示，阿鳳自己提出的對話截圖證據無法佐證自己的主張，加上2位證人的證詞，可見小玲確實不知道男方已婚，縱使2人在交往過程中發生性行為，也沒有故意侵害阿鳳配偶權的意思，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。