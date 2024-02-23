台中阻詐破10！刑案發生數創7年新低 盧秀燕讚：感謝守護市民

▲台中市政府今（23）日召開今年度第一次治安會報暨公安會報聯合會議。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市推動「警銀聯阻防詐」協作計畫，去年（2023年）一整年阻詐破10億元，每10萬人口全般刑案、全般竊盜、詐欺犯罪、暴力犯罪與犯罪指標發生數均為六都最低，全般刑案發生數及暴力犯罪發生數更創下7年新低。對此，中市府今（23）日召開今年度第一次治安會報暨公安會報聯合會議，台中市長盧秀燕於會中特別表揚協助治安工作的保全人員及金融機構從業人員，感謝他們用心付出，守護市民家人。

「我引以爲傲！」盧秀燕指出，治安公安至為重要，尤其台中市的治安去年一整年成績優異，不僅為六都第1名，更是全國22縣市第一名，這皆有賴於市府同仁、全體市民、各機關、團體等城市英雄的攜手努力。

盧秀燕強調，今天接受表揚的皆是這一季以來在各方面表現優異的人員，包含保全業務，不管是守護民衆防範被詐騙，抑或是警察同仁除在法定業務執勤外，額外協助民衆的表現被予以表揚。她說，「做好事、做對的事情，就應讓全體市民瞭解城市英雄，以及對城市所做的奉獻。」

警察局表示，市府為提升校園安全防護網，發揮警民合作力量，號召台中市保全業者於2021年4月起組成聯軍，以全國首創保全協防治安作為，將學校周邊納入夜間巡守路線，遇有可疑犯罪或不法情事，立即通報警方前往處置，預防校園安全事件發生；目前台中市共有華岡、巨僑、中華警安、警聯、台灣星堡、中興、俊邦、捷揚及亞東等9家保全公司參與協防。

此外，警察局為提升阻詐效能，減少民眾遭詐臨櫃匯款損失，自2022年7月起推動「警銀聯阻防詐」協作計畫，成效卓著，攔阻詐騙案件數及金額大幅超越歷年成果，統計去年全年度共成功阻詐1557件、攔阻金額高達10億4175萬餘元，相較前年增加攔阻617件、金額增加近5億元。