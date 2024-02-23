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赴泰旅遊前先登記！外國觀光客傷亡補助　泰政府最高賠100萬泰銖

▲▼曼谷水門寺金色大佛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國啟動外國旅客傷亡援助計畫。圖為曼谷水門寺金色大佛。（資料照／記者蔡玟君攝）

文／中央社

為了保障旅客遊泰期間的安全，泰國政府設置「外國旅客傷亡援助計畫」，旅客在泰期間如果遭受意外，醫藥費補助最高可達50萬泰銖，若旅客死亡最高可獲100萬泰銖賠償。

一名台灣旅客去年12月8日在曼谷街頭遭到車輛撞傷，傳出救護車將旅客送往距離事發地點500公尺的私人醫院，醫院卻因為傷者是外國人、怕收不到錢而拒收，救護車只好轉往其他醫院，最後這名台灣旅客錯失治療黃金時機而死亡。事件鬧上新聞後，公共衛生部下令調查事件始末。

這起台灣旅客的意外事件備受關注，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）去年底曾要求觀光暨體育部安排旅遊保險，以支付外國觀光客的意外或是死亡事故費用。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）昨天表示，賽塔為了確保旅客的安全並提升旅客對泰國的信心，核准執行由觀光暨體育部提出的「外國旅客傷亡援助計畫」（Assistance Scheme for Foreign Tourist Injury and Casualty）。

柴伊表示，這個計畫從今年元旦起執行到8月31日，觀光暨體育部被允許動用5000萬泰銖（約4400萬新台幣）的政府緊急基金，用在旅客遭受意外或是天災時的補償措施。

如果旅客死亡，最高可獲100萬泰銖賠償；如果旅客有身體上的永久傷害例如失去視力或是永久殘障，將獲得30萬泰銖賠償；旅客受傷治療的醫藥費補助最高可達50萬泰銖。

外國旅客傷亡援助計畫的援助對象只限於以觀光為目的進入泰國的旅客，而且旅客受傷或有損失不是因為旅客自己的粗心大意、意圖犯罪或是因旅客涉險導致意外發生的情況。

觀光暨體育部設置了泰國遊客安全（Thailand Traveler Safety）的網站，遊客可以先上網登記自己的護照號碼和旅行泰國的日期，以獲得在泰國旅遊期間的保障。

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