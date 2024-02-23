女玩卡丁車「長髮捲入車輪」當場扯下頭皮　慘死印尼巴淡島

▲新加坡女子到印尼旅遊，玩卡丁車發生事故，長髮被捲進車輪後扯落，送醫後仍死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

一名33歲新加坡籍女子日前到印尼巴淡島（Batam）旅遊，結果在體驗駕駛卡丁車的過程中撞上賽道護欄，安全帽脫落飛出，一頭長髮瞬間被捲入轉動的車輪中，部分髮絲被扯落頭皮，女子送醫搶救但仍傷重不治。

根據印尼媒體IDN Times Sumut等報導，死者名為阿萊妮（縮寫名為AR），她21日前往Bengkong地區一家名為Golden City Go-Kart的卡丁車店家，駕車體驗刺激飆速，但才跑了2圈賽道，就疑似因為車速過快，轉彎時撞上由輪胎所做的分隔護欄，安全帽在猛烈撞擊下被拋飛。

▲發生撞擊的事故現場。（圖／翻攝自Facebook）

幾名目擊者表示，阿萊妮失去知覺，她的頭髮纏在卡丁車的輪子裡。工作人員上前查看時發現，她的一些頭髮已經被從頭皮上扯落，卡在車體上。

據報導，她駕駛時並沒有按照規定戴上髮網或頭套，送醫搶救後仍被宣布傷重不治，她的遺體暫時存放在醫院太平間，隔日運回新加坡。當地警方表示，將針對案件中是否存在人為疏失展開調查，若確認業者有所疏忽，將追究刑事責任。