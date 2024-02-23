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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國防部警告不可逾越紅線　美國「武裝台灣」是十分危險的賭注

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛。（圖／翻攝自大陸國防部微信公眾號）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛。（圖／翻攝自大陸國防部微信公眾號）

記者任以芳／綜合報導

美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約7500萬美元（約新台幣23億元）的「Link-16系統提升先期規畫」。大陸國防部今（23）日最新回應，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方武裝台灣是十分危險的「賭注」行為。

美國宣佈批准7500萬美元對台戰術數據鏈系統升級計劃。對此，我國防部昨天表示感謝，強調美方落實對台安全承諾，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平穩定。

大陸國防部新聞發言人張曉剛指出，「我們堅決反對美方向中國台灣地區出售武器，這一立場堅定明確。」一段時間以來，美方大肆操弄涉台問題，企圖通過對台軍售、軍事援助等手段助長「台獨」氣燄。

張曉剛說，上述行徑嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關係，粗暴干涉中國內政，推高台海緊張局勢。「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方武裝台灣是十分危險的『賭注』行為。」

張曉剛強調，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止以任何方式武裝台灣，停止「以台制華」的挑釁行徑，以實際行動維護兩國兩軍關係大局和地區和平穩定。

張曉鋼強調，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）上任以來對台第13次軍售。（圖／路透）

美國國務院21日宣布對台軍售項目，批准「先進戰術數據鏈系統」升級計畫及相關設備，預估未來需要約200名美國政府人員和200名美國承包商代表前往台灣，提供技術方面的協助與服務。

這是拜登政府自2021年上任以來，第13度宣布對台軍售。台灣外交部昨22日對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

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