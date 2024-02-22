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海巡署還原關鍵始末！陸快艇蛇行甩尾「撞上海巡CP艇」才翻覆

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門海域14日發生陸籍快艇翻覆釀成2名漁工死亡，今(22日)海巡署召開記者會說明，除表示未來會補足監視系統、密錄器設備外，同時公布當下巡防區與CP艇無線電通訊內容，並還原「關鍵5分鐘」始末，表示陸籍快艇蛇行甩尾、向右急轉彎時，船尾碰撞到海巡CP艇，才是造成翻覆的主因。

▲▼金門海域陸籍快艇翻覆2死，第九海巡隊副隊長陳建文還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海域陸籍快艇翻覆2死，第九海巡隊副隊長陳建文還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

針對這起2名漁工死亡案件導致兩岸關係緊張升溫，海巡署因事發的「關鍵5分鐘」未有錄影畫面而遭到外界質疑，今(22日)召開記者會說明，表示現有CP艇未裝全船監視系統，為防止未來類案再生，海巡CP艇執勤人員將配戴足額密錄器。

雖然沒有畫面還原始末，但海巡署公布事發當下巡防區與CP艇無線電通聯原音內容，14日中午12時52分巡防區向CP艇發話「畫橋22、畫橋22、東月01呼叫」；CP艇回應「畫橋22回答」；巡防區發話「目前有一艘A類高速前進，目前往北碇島前進，請貴台前往防堵」；CP艇回覆「收到」，隨後便駛往事發海域攔截該艘陸籍快艇。

第九海巡隊副隊長陳建文還原當下經過，CP-1051艇收到巡防區訊息後，即向北碇北方海域駛近，發現目標快艇後立即部署人員取締，並開啟警示燈、警報器接近該快艇；下午1時08分，雙方船隻接觸，快艇拒檢，由北碇島往東航行，CP艇則由西北往東南進行攔截，雙方交叉追逐約1分多鐘。

陳建文表示，雙方追逐一陣後，下午1時10分時，快艇以20至30節速度不斷蛇行，且以高速甩尾、迂迴等方式企圖逃避CP艇追緝，未料在一個大角度向右急轉彎時，快艇船尾向左橫移，撞上CP艇右前方，隨即失去平衡翻覆；CP艇見狀立即調頭展開搜救，但仍有2名漁工不幸溺斃。

海巡表示，春節前金門海域即有許多是類快艇在周邊海域作業，本署不斷接獲民眾報案，故必須依法取締，以符人民期待，故本案為執法作為，並無上級特別指示或其他考量，純屬海巡日常執法行動。

海巡指出，本事件不幸造成2名陸籍人員死亡，對於死者家屬的傷痛同體大悲，亦不樂見其發生，本案已接受檢察官調查，希望全案回歸執法個案，不要升高衝突，更希望擱置政治，人道優先，期待能僅速完成善後，讓死者安息，生者安心。

▲▼金門海域陸籍快艇翻覆2死，第九海巡隊副隊長陳建文還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門海域陸籍快艇翻覆2死，第九海巡隊副隊長陳建文還原當下經過。（圖／記者林名揚翻攝）

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