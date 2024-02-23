總統大選結束...北市警政人事大風吹　70名警官職務異動

▲北市警局在選舉結束後，進行所長至副分局長等70人的職務調整。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局在2024年總統大選結束之後，針對副分局長至警務員等第4至第8序列進行調整，人數有70人，其中大安分局副分局長左慧中陞任北市警局防治科專員，另外北市中山分局偵查隊長陳人嘉也調任刑事局擔任隊長，懸缺則由北市中正二分局偵查隊長袁雲澂接任。

北市警局表示，為應勤、業務需要，台北市政府警察局專員等職缺，於2024年總統大選告一個段落之後，經該局張局長邀集副局長、主任秘書、督察長與政風室及人事室主任等共同開會檢討，依適才適所、專才專用、品操能力、工作績效、職務歷練等原則通盤考量。

整個調整職務異動人員，將統一在2024年2月26日辦理離到職。

異動名單：

1、大安分局副分局長左慧中陞任本局防治科專員(第四序列)

2、大同分局副分局長林本泓調任大安分局副分局長

3、中正第一分局副分局長莊祐銓調任大同分局副分局長

4、信義分局副分局長林岳寬調任中正第一分局副分局長

5、北投分局副分局長王致傑調任信義分局副分局長

6、本局保防科社調股股長鄭威信陞任北投分局副分局長

7、文山第二分局行政組組長謝佾廷陞任本局行政科專員(第五序列)

8、中正第二分局偵查隊隊長袁雲澂調任中山分局偵查隊隊長

9、文山第二分局偵查隊隊長黃瀰嬗調任中正第二分局偵查隊隊長

10、刑事警察大隊偵查第四隊隊長歐陽俊調任文山第二分局偵查隊隊長

11、刑事警察大隊偵查組組長蔡漢政調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長

12、刑事警察大隊偵查第六隊隊長楊志宏調任刑事警察大隊偵查組組長

13、刑事警察大隊偵查第七隊隊長賴楷淳調任刑事警察大隊偵查第六隊隊長

14、刑事警察大隊肅竊組組長陳明宗調任刑事警察大隊偵查第七隊隊長

15、刑事警察大隊預防組組長陳重仁調任刑事警察大隊肅竊組組長

16、刑事警察大隊專員(第六序列)周維強調任刑事警察大隊預防組組長

17、本局公共關係室警務正林承緯調任刑事警察大隊專員(第六序列)

18、南港分局行政組組長謝和軒調任內湖分局防治組組長

19、本局防治科查察股股長許能全調任南港分局行政組組長

20、本局督察室督察員劉熙能調任本局防治科查察股股長

21、士林分局督察組組長陳心怡調任文山第一分局民防組組長

22、文山第二分局督察組組長吳國鍵調任士林分局督察組組長

23、本局督察室督察員林宇鴻調任文山第二分局督察組組長

24、北投分局民防組組長吳鈞裕調任文山第二分局民防組組長

25、捷運警察隊副隊長陸小萍調任北投分局民防組組長

26、中正第一分局保防組組長詹永樟調任捷運警察隊副隊長

27、本局保防科警務正曾渙清調任中正第一分局保防組組長

28、中正第二分局保防組組長時自廣調任本局保防科社調股股長

29、文山第二分局保防組組長呂明曄調任中正第二分局保防組組長

30、本局保防科觀保股股長常曉玲調任文山第二分局保防組組長

31、交通警察大隊勤務指揮中心主任莊惠鈞調任本局保防科觀保股股長

32、本局勤務指揮中心警務正黃明正調任交通警察大隊勤務指揮中心主任

33、少年警察隊副隊長蔡青松調任文山第二分局行政組組長

34、本局行政科正俗股股長胡玉磊調任少年警察隊副隊長

35、本局犯罪預防科警務正江金紋調任本局行政科正俗股股長

36、通信隊副隊長陳永昇調任本局秘書室檔案股股長

37、本局訓練科訓練股股長葉育碩調任通信隊副隊長

38、本局秘書室檔案股股長高曉寧調任本局訓練科訓練股股長

39、保安警察大隊督察組組長黃柏翔調任內湖分局交通組組長

40、內湖分局交通組組長翁麒豪調任保安警察大隊督察組組長

41、本局督察室警務正洪長義調任本局督察室督察員

42、中山分局督察員蕭景嘉陞任本局督察室警務正

43、本局督察室警務正高詮恩調任本局督察室督察員

44、本局秘書室警務正羅秀成調任本局督察室警務正

45、南港分局偵查隊警務員兼副隊長李建璋陞任本局秘書室警務正

46、本局防治科警務正楊坤龍調任本局保防科警務正

47、大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長陳謙時陞任本局防治科警務正

48、中正第一分局警務員林國強陞任本局犯罪預防科警務正

49、本局勤務指揮中心督察員胡金龍調任本局公共關係室警務正

50、本局後勤科警務正呂東益調任本局勤務指揮中心督察員

51、刑事警察大隊警務員劉枝祥陞任本局後勤科警務正

52、大同分局警務員陳韋勲調任大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長

53、大安分局臥龍街派出所警務員兼所長王韶瑋調任捷運警察隊警務員

54、中正第一分局刑事警務員彭豐裕調任大安分局臥龍街派出所警務員兼所長

55、萬華分局華江派出所警務員兼所長李智瑋調任中正第一分局刑事警務員

56、中山分局大直派出所警務員兼所長周仲德調任萬華分局華江派出所警務員兼所長

57、中正第二分局南海路派出所警務員兼所長賴新天調任中山分局大直派出所警務員兼所長

58、大安分局刑事警務員張惟智調任中正第二分局南海路派出所警務員兼所長

59、中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長沈邵群調任大安分局刑事警務員

60、南港分局南港派出所警務員兼所長余承翰調任中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長

61、中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長謝宗益調任南港分局南港派出所警務員兼所長

62、文山第一分局木新派出所警務員兼所長徐麟凱調任中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長

63、刑事警察大隊警務員陳建中調任文山第一分局木新派出所警務員兼所長

64、北投分局大屯派出所警務員兼所長鄒德瑞調任萬華分局刑事警務員

65、刑事警察大隊警務員廖文麒調任北投分局大屯派出所警務員兼所長

66、北投分局關渡派出所警務員兼所長陳以雯調任士林分局刑事警務員

67、士林分局刑事警務員何彥鋒調任北投分局關渡派出所警務員兼所長

68、文山第一分局復興派出所警務員兼所長林卷億調任信義分局警務員

69、信義分局警務員蔡佾錩調任文山第一分局復興派出所警務員兼所長

70、中山分局警備隊隊長徐奕平調任刑事警察大隊警務員