淫魔富少李宗瑞獄中連3年參賽　新作獲2024台南燈會「特優」

▲李宗瑞2024燈會作品「普羅民遮慶繁榮」拿下特優。（圖／矯正署提供）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

2024台灣燈會在台南，分為安平、高鐵2大燈區，安平燈區已於過年前開放，高鐵燈區則將於2月24日正式登場。今年矯正機關花燈賽「燈王」由台南第二監獄作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」拿下；而備受外界關注的「淫魔富少」李宗瑞也沒缺席，今年第三度參賽，與獄友歷時8個月製作，以作品「普羅民遮慶繁榮」拿下特優。

「淫魔富少」李宗瑞因偷拍不雅片、撿屍性侵多人鬧得沸沸揚揚，遭依強制性交罪判刑29年10月定讞，自2014年10月起在台北監獄服刑至今。李宗瑞在教誨師的引導、鼓勵下，於2021年報名參加花燈班，並連續3年製作花燈參賽，2022年作品「祥虎獻瑞慶元宵」獲得特優、2023年「兔耀福門喜臨春」獲得佳作，今年則以「普羅民遮慶繁榮」再度拿下特優獎，李連續3年參賽，均獲得佳績。

據了解，李宗瑞入北監服刑後，發現自己對美術方面有興趣，因此決定報名花燈班，在與其他收容人合作製作花燈的過程中，學會人與人之間合作、溝通的技巧，得知自己得獎時也相當感動；今年參賽的花燈作品「普羅民遮慶繁榮」更是他與4名獄友歷時8個月製作。依規定，李宗瑞於花燈競賽獲獎，對累進處遇、假釋申請都有加分的正面作用。

特優作品「普羅民遮慶繁榮(龍)」創作發想於台南府城著名地標「普羅民遮城」，亦稱作赤崁樓為民眾耳熟能詳，適逢普羅民遮建立400年，時過境遷而古城屹立，見證了府城百年興衰、滄海桑田，故以華夏傳說「龍生九子」為題，雕龍畫棟、龍爪飛簷復刻赤崁樓之美，禮讚古都臺南具有之歷史地位與文化價值，正所謂「普羅民遮慶繁榮(龍)，榮(龍)耀齊聚赤崁樓」。

▼台南二監作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」拿下今年「燈王」。（圖／矯正署提供）