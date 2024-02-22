台中通App下載量逾237萬　台中數位局聯手南投拓展商機

▲台中市數位局聯手南投拓展「台中通」特約商店。（圖／台中市數位治理局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

整合各項數位便民服務的「台中通」App，從去年升級上架至今已突破237萬次下載量，，台中市數位治理局目前進一步與南投縣政府攜手合作，拓展台中通APP使用者和特約商店適用範圍；中市數位局長林谷隆表示，希望藉此讓2地民眾都能透過下載APP，享優惠與便利數位生活，期盼藉此促成中投共好、嘉惠中台灣。

台中通特約商店招募會於21日登場，除林谷隆，南投縣計畫處長邱紹偉、南投市長張嘉哲、南投縣工策會總幹事李哲華，以及多家知名店家都出席力挺。

林谷隆表示，「台中通」App主要涵蓋四大類服務：「線上申辦、支付繳費、好康優惠、超夯活動」，只要註冊會員就能使用、享有優惠，除下載次數已突破237萬，台中通會員亦突破145萬，許多外縣市民眾都對台中通App不陌生；而中、投兩地民眾交流頻繁，就學、就業、居住生活已成共同生活圈，因此首站推廣就選擇南投，實踐中台灣區域治理。

針對台中市數位局今年把南投境內店家納入台中通APP的特約商店，邱紹偉表示非常歡迎與期待，認為不僅增加店家曝光度，也能吸引更多人到南投消費、為在地店家帶來更多的助益，南投縣府將努力推廣、讓成功經驗推廣到中台灣；張嘉哲也說，台中通已有145萬的會員數，有效地協助店家導客及曝光，平台上架更免費用，讓南投及台中雙方互惠互利、帶動南投市店家商機。

台中市數位局指出，台中通今年持續與各大品牌店家簽訂消費優惠，持續拓展特約商店範圍，打破地域限制，歡迎有興趣參與的店家踴躍線上報名（https://gov.tw/dPs）加入。