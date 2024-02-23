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社會 社會焦點 保障人權

彰化3姊弟斑馬線上遭撞　他轟：行政院道安會報是在開什麼鬼東西

記者黃翊婷／綜合報導

彰化伸港鄉陳姓3姊弟昨日（22日）晚間走在斑馬線上穿越馬路時，遭蕭姓男子駕駛休旅車高速撞飛，引發社會關注。致力於改變台灣交通問題的攝影師「第四維度Photography」，透過臉書發文質疑，行人地獄議題吵這麼久了，卻連標準化的道路設計規範都沒有，「我就問你行政院開的道安會報找了這麼多縣市首長是在開什麼鬼東西？」

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供，以下同）

▲3姊弟過馬路遭撞，引發社會關注。（圖／民眾提供，下同。）

回顧案情經過，74歲的蕭男22日晚間6時22分駕駛休旅車沿建國路往南直行，3姊弟（10歲、9歲、8歲）則是走在斑馬線上向西穿越，沒想到就在快要穿過馬路時，3姊弟竟遭蕭男高速撞飛。

警方獲報趕抵現場時，10歲的姊姊、9歲的妹妹傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，送醫搶救才恢復心跳，但姊姊受有胸部挫傷、頭部腦出血等傷勢，妹妹仍因血壓偏低，目前還在小兒加護病房插管救治中；8歲的弟弟僅左腳扭傷，出院後已返家休養。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供，以下同）

▲事發路口畫面。

這起事件再度引發社會各界對於行人安全的討論，擔任多位民代交通諮詢顧問、致力於改變台灣交通問題的攝影師「第四維度Photography」，22日在臉書發文討論彰化3姊弟事件，直言事發路段沒有行穿線退縮、人行道、行人庇護島、行穿線加強輔助照明，還是標準最爛的4線車道，肇事駕駛已經超過70歲，沒有駕駛能力，也沒有回訓制度把關。

「第四維度Photography」認為，行人地獄議題已經吵這麼久了，交通部直接轄下的省道卻還是沒有改善，連標準化的道路設計規範都沒有，只將重點放在檢舉上面，「我就問你行政院開的道安會報找了這麼多縣市首長是在開什麼鬼東西？」

下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙也在臉書發文表示，對於彰化3姊弟的事情感到悲憤難忍，該路口離城鎮不過300公尺遠，卻空有超寬中央分隔島，沒有路肩行走空間，簡直離譜至極，況且夜裡的省道車速快又急，行穿線沒退縮，也沒有行人庇護島保護，「2024年了，為什麼我們的孩子，還沒辦法安全的在家附近行走？同樣的悲劇一再發生，實在是感到無力又慚愧，拜託小朋友一定要平安。」

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