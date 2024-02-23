別再這樣做了！健身房顧人怨行為排行榜　最討厭被搭訕：好煩超煩！

▲你去健身房時是否也遇過這些惱人的情況呢？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊智雯／綜合報導

上班族生活壓力大，下班想要發洩一下放鬆身心，不少人選擇去健身房運動爆汗紓壓，運動時汗流浹背又狼狽，只想好好做運動享受這段過程，但是有不少人在健身房時遇到討厭的事，你去健身房時是否也遇過這些惱人的情況呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「健身房顧人怨行為」話題的網路聲量表現，發現最多民眾認為「練到一半跑來搭訕」最令人不快，甚至已抱著「健身房月費結束要換一家健身房了」的心態，感到十分困擾！

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▲健身房顧人怨行為網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

在健身房被搭訕、騷擾的經驗不分男女，有網友分享自己的經驗「莫名都有同個重訓區怪人要在你在跑跑步機的時候來硬聊」，表示真的「好煩超煩爆煩」，有過相同經歷的民眾建議，「有些人會因為你的禮貌性回覆，認為你並不排斥」，因此對「這種人真的需要妳冷淡強硬的拒絕」，還有人提出「找個認識的一起運動」、「耳機＋假裝沒聽到」、「去跟櫃檯反應」等方式，多管齊下也許就能避免被他人搭訕打擾。

而「製造噪音」也是被多數網友點名的討厭行為之一。如大聲聊天、喊出聲音幫助自己出力、放出音樂或影片的聲音等，指出這些行為若沒有控制好音量，也容易令人感到厭惡，網友紛紛抱怨「講話聊天超大聲的人！很吵！」、「每舉一下都要『????、哈、呼、唏、呵』的人，還要叫很大聲外加喘氣一下」、「（耳機）線沒插好還開超大聲」；不過針對運動時為出力而喊出的聲音，有網友平反道「在挑戰到一定程度的力竭的時候聲音喊出來的確可以提高訓練強度」，認為「只要不是過分的大聲亂叫，我覺得是可以被允許的」。

另外，還有不少人覺得「霸佔器材」、「顧著拍照發限動」等行為十分擾民。許多民眾上健身房時，常會順便在社群發文打卡，引來其他健身者揭露「現在上健身房的七成都在拍照打卡，沒有心在運動」，甚至有人會「佔器材滑手機拍照，卻不運動」，讓真正需要使用的健身者直呼「到底是去健身還是去擺拍的」！