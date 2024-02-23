　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再這樣做了！健身房顧人怨行為排行榜　最討厭被搭訕：好煩超煩！

▲▼健身房,排行榜,顧人怨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲你去健身房時是否也遇過這些惱人的情況呢？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊智雯／綜合報導

上班族生活壓力大，下班想要發洩一下放鬆身心，不少人選擇去健身房運動爆汗紓壓，運動時汗流浹背又狼狽，只想好好做運動享受這段過程，但是有不少人在健身房時遇到討厭的事，你去健身房時是否也遇過這些惱人的情況呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「健身房顧人怨行為」話題的網路聲量表現，發現最多民眾認為「練到一半跑來搭訕」最令人不快，甚至已抱著「健身房月費結束要換一家健身房了」的心態，感到十分困擾！

▲▼健身房,排行榜,顧人怨。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲健身房顧人怨行為網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

在健身房被搭訕、騷擾的經驗不分男女，有網友分享自己的經驗「莫名都有同個重訓區怪人要在你在跑跑步機的時候來硬聊」，表示真的「好煩超煩爆煩」，有過相同經歷的民眾建議，「有些人會因為你的禮貌性回覆，認為你並不排斥」，因此對「這種人真的需要妳冷淡強硬的拒絕」，還有人提出「找個認識的一起運動」、「耳機＋假裝沒聽到」、「去跟櫃檯反應」等方式，多管齊下也許就能避免被他人搭訕打擾。

而「製造噪音」也是被多數網友點名的討厭行為之一。如大聲聊天、喊出聲音幫助自己出力、放出音樂或影片的聲音等，指出這些行為若沒有控制好音量，也容易令人感到厭惡，網友紛紛抱怨「講話聊天超大聲的人！很吵！」、「每舉一下都要『????、哈、呼、唏、呵』的人，還要叫很大聲外加喘氣一下」、「（耳機）線沒插好還開超大聲」；不過針對運動時為出力而喊出的聲音，有網友平反道「在挑戰到一定程度的力竭的時候聲音喊出來的確可以提高訓練強度」，認為「只要不是過分的大聲亂叫，我覺得是可以被允許的」。

另外，還有不少人覺得「霸佔器材」、「顧著拍照發限動」等行為十分擾民。許多民眾上健身房時，常會順便在社群發文打卡，引來其他健身者揭露「現在上健身房的七成都在拍照打卡，沒有心在運動」，甚至有人會「佔器材滑手機拍照，卻不運動」，讓真正需要使用的健身者直呼「到底是去健身還是去擺拍的」！

ET快訊
快訊／無照男綠燈直行撞飛3姊弟　公路局回應了
晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」
警專正妹被強制驗尿！　5星飯店貼白粉照喊冤：是鹽巴
22歲女學生吃便當竟中風！　後半輩子得靠家人
3姊弟家境不好！PTT見「74歲男高速撞擊」怒：鞭刑
幫小姊妹集氣！　全校師生祈福卡貼滿牆：快回來
關韶文宣布離開台灣！　YouTube停更

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「玖壹壹師弟」潤少遇愛情騙子！　遭詐4年吐心聲：很折磨人

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

企鵝妹奪實況主大獎「帶獎盃來台灣」開直播用中文甜喊：我回來了

IG小帳「深夜突傳訊息」給大帳：可幫忙嗎？　她嚇壞喊毛

校園遊蕩犬「咬死動物、人犬衝突」頻傳　6校學生會：全面檢討政策

桃園市商業轉型服務中心　主動出擊輔導商服業升級轉型

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」：檯面下力量已在運作

「21萬歐洲遊」又有人踩雷！　黃大米：我真的做不到吞下去

冷氣團提早達標！最凍時刻還沒到「下周一掉到11度」

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

企鵝妹奪實況主大獎「帶獎盃來台灣」開直播用中文甜喊：我回來了

IG小帳「深夜突傳訊息」給大帳：可幫忙嗎？　她嚇壞喊毛

校園遊蕩犬「咬死動物、人犬衝突」頻傳　6校學生會：全面檢討政策

桃園市商業轉型服務中心　主動出擊輔導商服業升級轉型

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」：檯面下力量已在運作

「21萬歐洲遊」又有人踩雷！　黃大米：我真的做不到吞下去

冷氣團提早達標！最凍時刻還沒到「下周一掉到11度」

國小3姊弟遭撞　他查「路口街景照」怒指2缺點：根本不讓行人走

傳台中食安處人員淚灑專家會議　薛瑞元：專業跟科學用情緒處理不對

台南女深夜酒駕高速衝民宅　屋主超慘「圍牆毀了車也被撞爛」

加薩未來6個月恐死8.5萬人　美英團隊估算以哈戰火3大情境

台積電熊本廠僅20個月建成　韓媒讚：史無前例的閃電速度

拜登會面納瓦尼妻女　美宣布對俄新一輪制裁「包含普丁本人」

「特斯拉Cybertruck」新增3款包膜塗裝　最貴要20萬、僅限這一州

紐約怪男地鐵站隨機攻擊　男遊客突然遭「後方砍脖」爆血送醫

新北市第一家！台中最狂火鍋店永和店籌備中　必吃燒酒烏骨雞鍋

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

快看發票！對中「24、25、28、02、03」任1組號碼　玩樂園直接打5折

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

人行道騎車撞高中生！阿伯狂嗆聲「見警秒變臉」

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

更多熱門

相關新聞

女優「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈

女優「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈

國外女子魯維(Madi Ruvee)是一名成人內容創作者，時常在成人平台OnlyFans拍攝影愛影片，然而日前她在健身房拍攝自己做運動的影片時，突然遭到一名男子驅趕，對方後來還砸壞她的手機，讓她感嘆即使已經2024年，女性還是無法安全。

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

胡潤世界500強企業公布！台積電「被」列中國第一 台灣3家入榜

胡潤世界500強企業公布！台積電「被」列中國第一 台灣3家入榜

彰北運動中心明重啟營運　健身房暫停使用

彰北運動中心明重啟營運　健身房暫停使用

嘉義健身房玻璃門突爆碎　店員看傻：以為是冰塊

嘉義健身房玻璃門突爆碎　店員看傻：以為是冰塊

關鍵字：

健身房排行榜顧人怨

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面