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大陸 大陸焦點 特派現場

胡潤世界500強企業公布！台積電「被」列中國第一　台灣3家入榜

▲台積電LOGO,台積電。（圖／CFP）

▲台積電進入2023胡潤世界500強企業前十。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

胡潤研究院今（31）日公布2023全球500強企業榜單，蘋果以19兆（人民幣，下同）市值蟬聯榜首，晶片製造商輝達市值成長2倍以上，成為全球第五間市值達兆元等級的民營企業。以國家入榜公司數量來看，美國共261間企業居首，大陸則是33間居次，其中，台積電擠入前十，被列為中國企業排行最高的企業。

▲胡潤世界500強企業榜單。（圖／翻攝胡潤研究院官網）

▲胡潤世界500強企業前十名。（圖／翻攝胡潤研究院官網）

胡潤研究院報告顯示，按市值增長數額計算，漲幅最大的是微軟和輝達，分別上漲5兆元左右，其次是Meta Platforms，上漲3.4兆元。隨著全球晶片短缺持續推高晶片價格，輝達的價值增長兩倍多，成為全球第八家價值突破1兆美元大關的公司。其餘表現優異的半導體製造商包括台積電和博通等。

▲胡潤世界500強企業榜單。（圖／翻攝胡潤研究院官網）

▲胡潤世界500強企業市值增長前十名。（圖／翻攝胡潤研究院官網）

大陸共有30家企業進入2023胡潤世界500強，騰訊及阿里巴巴領銜，理想汽車、快手、安踏體育、立訊精密和海爾智家則是新入榜企業，企業將總部設立在深圳和北京最多，各有7家。

台灣則是有三間企業入榜，分別是排名第十的台積電，排名第331名的聯發科技和353名的鴻海精密。

胡潤研究院《2023胡潤世界500強》榜單列出全球500強非國有企業，按企業市值或估值進行排名。上市公司市值按照2023年10月31日的收盤價計算，非上市公司估值則參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行估算。
 

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