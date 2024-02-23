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以為大魚上鉤！美釣客拉起「全裸男屍」　2周前才因落水被救

▲▼警方仍在確認死者真實身分。（圖／Muskogee County Coroners Office）

▲警方仍在確認死者真實身分。（圖／Muskogee County Coroners Office）

記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州一名男子在釣魚時意外「釣到大魚」，然而當他興奮地拉起漁竿後，才發現被魚鉤鉤到的竟是一具人類屍體，嚇得他與其他釣客趕緊報警，並將遺體拉到岸邊。

根據《福斯新聞網》報導，該名男子20日晚間5時在哥倫布的查塔胡奇河畔（Chattahoochee River）釣魚，隨後便感覺到釣竿上的重量，心想終於要釣到大魚，因此開始收線。怎知當被釣起的物體越來越接近水面時，他才發現情況不對，因為被釣起的竟是一具人類遺體，嚇得他連忙報警，並將遺體拉回岸邊。

負責這起案件的喬治亞州馬斯科基郡的驗屍官布萊恩（Buddy Bryan）表示，「這是我職業生涯12年來，第一次見到有釣客釣到屍體，甚至還把遺體拉到岸邊。我想他一開始一定以為自己釣到有史以來最大的鯰魚。」

警方公布死亡男子的相關特徵，希望認識死者的人能協助指認。警方指出，死者是一名白人男性，年齡約在40多歲至50多歲，肩胛骨上有一個十字架刺青，長寬約為3英寸。

當局雖認為死者可能是一名遊民，但布萊恩表示，「一定有人認識這個男子，他們一定知道他是誰。」警方透過屍體特徵也發現，死者2月7日曾被發現跳進陳屍的查塔胡奇河，由於這條河經常發生溺水意外，因此警方獲報後立刻趕往現場，但是男子當時精神狀況不穩，疑似吸食毒品，且呈裸體狀態。

布萊恩指出，根據種種跡象，警方判斷男子為意外落水，而非自殺。他也補充道，如果3天內無人前來認屍，無法確定死者的身分，那麼根據當地法律必須將他埋葬在義塚（埋葬無名屍、窮人遺骸的公墓）。

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