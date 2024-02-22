機上廁所驚見「飛機會爆炸」炸彈威脅　美國200人客機急轉降

▲美國聯合航空客機接獲炸彈威脅，機上載著超過200名乘客與機組人員。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯合航空21日一架載著超過200人客機飛往洛杉磯，但在飛機起飛之後，發現機上廁所內有飛機會爆炸的炸彈威脅訊息，緊急改道轉降芝加哥。

綜合CBS News、紐約郵報等報導，這架聯合航空1533客機21日當地上午6時5分載著202名乘客從紐華克自由國際機場起飛之後，在機上廁所發現炸彈威脅訊息。當時機長向機上人員宣布有狀況，在沒有公布更多細節的狀態下，告知班機臨時改道降落芝加哥一事，最終班機於當地上午7時45分左右降落奧海爾國際機場。

機上乘客回憶稱，在聽到機長公布轉降的消息之後，有其他乘客想去廁所，但卻被空服人員大聲喝止並要求返回座位，更在飛機降落期間發現有閃著燈光的緊急車輛正在待命，心中湧現不好的預感。在飛機觸地著陸後，機組人員才告知機上廁所發現炸彈威脅訊息一事，執法部門介入調查，所有乘客搭乘巴士前往航廈，但不允許攜帶任何物品下機。

這架客機降落停放的地點距離航廈相當遠，乘客與機組人員全員順利撤離。根據警方初步調查，機上廁所發現飛機會爆炸的炸彈威脅訊息，警犬還發現一個可疑包裹。

目前並不清楚是否有人因為此案遭拘留。不過美國聯邦調查局芝加哥辦公室透過聲明表示，現階段並無跡象表明公共安全或設施本身面臨迫在眉睫的威脅。