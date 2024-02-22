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烏東要城失守！美前防長：俄軍已突破戰爭僵局　前線發動進攻

▲▼ 美國前國防部長蓋茨（Robert Gates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國前國防部長蓋茨。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打將滿2年。美國前國防部長蓋茨（Robert Gates）21日表示，烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）落入俄羅斯軍方手中，這代表俄軍如今已打破烏克蘭戰爭僵局，「主動權已回到他們這邊」。

美媒國會山報報導，俄羅斯19日宣布完全攻占阿夫迪夫卡，這是俄羅斯過去數月以來首度取得的重大勝利，也是去年春天拿下巴赫姆特以來最重要的收穫。

蓋茨指出，俄軍在600英里（約965.6公里）的戰場前線上處於進攻狀態，雖然在這場戰爭中出現驚人損失，但由於美國援助力道減弱，烏克蘭面臨砲火短缺的問題，「俄羅斯感覺到情勢已經發生轉變，雖然還有很多事情要做，但主動權已回到他們這邊」，俄方補給物資越來越多，「烏克蘭軍隊每發射1枚砲彈，俄羅斯就發射10枚砲彈」。

蓋茨也說，北約歐洲盟友加強對烏克蘭的援助，但缺乏立即運送武器的能力，唯一真正的軍事命脈來自美國。但如今美國對烏克蘭的援助仍卡在眾議院，眾院共和黨人拒絕在不進行重大移民改革情況下向基輔提供額外援助。

美國總統拜登要求600億美元的追加援助，這是本月參議院兩黨通過一攬子計畫的一部分。蓋茨認為，當前援助烏克蘭法案的通過時機，將是烏克蘭2024年能否成功抵禦俄羅斯再次進攻的決定性因素，同時這項援助案通過也是向俄羅斯發出「他們將不會成功實現目標」的訊息，這是實現停火、烏克蘭重建和最終加入北約的必要步驟。

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