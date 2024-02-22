Intel執行長：若台灣遭封鎖2周恐受衝擊　供應鏈相對脆弱

▲英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者吳家豪舊金山21日電

英特爾（Intel）執行長季辛格今天表示，若台灣海峽遭封鎖2週，將衝擊島上供應鏈韌性，對全球經濟體不是好現象，不可否認的是，台灣供應鏈相對脆弱；此外他也強調，英特爾與台積電相互較勁有助彼此進步，正面看待雙方競爭。

英特爾今天在美國聖荷西舉辦Intel Foundry Direct Connect活動，推出全球首個專為人工智慧（AI）時代設計的系統級晶圓代工服務（Systems Foundry），並宣告拿下微軟代工訂單，大展技術實力，適逢台積電熊本廠24日開幕，外界認為，英特爾頗有不讓專美於前、欲搶走風采意味。

近年地緣政治風險升溫，供應鏈韌性也成為各國政府關注點。季辛格（Pat Gelsinger）被問到是否會考慮把供應鏈撤離高風險區域，他回應，人們看到世界局勢影響供應鏈韌性，無論是以哈戰爭、俄烏戰爭、台海關係或美中衝突都是案例。

季辛格以台灣為例子並表示，一旦台灣海峽被封鎖2週，台灣這座島上的供應鏈會受到很大影響，對全球經濟體而言不是好現象。儘管他喜愛台灣，也有很多客戶與合作廠商來自台灣，但不可否認，台灣供應鏈相對「脆弱（fragile）」。

季辛格認為，無論從哪個面向來看，都需要建立更強韌、更永續、更值得信任的供應鏈，不僅客戶想要如此，也跟國家安全有關。

此外，英特爾近年積極發展晶圓代工，談到與台積電競爭，季辛格表示，台積電是一間很棒的公司，透過優秀客戶支援落實技術，英特爾則是長久以來在多個領域自行厚植技術實力。

季辛格說，英特爾與台積電互相較勁，刺激彼此進步，有利於打造更好的晶圓代工產業。他會定期與台積電經營團隊交流，雙方有時競爭、有時合作，可以帶來更好的機會。