　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙標尪不滿「女兒和男友AA」逼分手！　母不挺原因曝

一名父親不滿女兒與男友AA制，要求他們分手。（示意圖／于魯光攝）

▲一名父親不滿女兒與男友AA制，要求他們分手。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一名男子日前得知女兒與男友約會、吃飯、看電影都是AA制，一氣之下除了大罵男方沒用，竟還要求女兒趕快分手，但讓長年共攬家用的妻子無法力挺，反倒覺得丈夫根本雙重標準，「我真的不懂，自己就是一個愛計較的男人，還敢罵女兒的男友沒用？」

人妻在臉書社團「婚姻家庭甘苦談」發文表示，當天女兒與男友出門約會，發現忘記帶錢包就急忙趕回家，經過詢問得知，女兒平時吃飯、看電影都是跟男友AA制，情人節也是一起去逛禮品店挑娃娃互相結帳送給彼此。不料丈夫聽完氣炸，除了大罵「這種男人沒用，交往的時候就算成這樣」，且還要求女兒馬上分手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻對此不以為然，反倒覺得非常好笑，「我和老公結婚二十多年，不到AA，但家庭支出都是一起負擔，沒有算到很仔細，但是我要幫忙出錢就對了。家裡電費我出、廚房三餐我出、孩子所有花費我出，他買房、買車、出孩子保險跟學費。一家四口出國旅遊，我出我自己的部分，老公出他和兩個孩子的部分。假日出去吃飯大多是老公出錢，大概是出個五次換我出一次。我們交往的時候就是這個模式了，女方要付錢，不是男方全出。」

人妻續指，丈夫的反應在她看來非常雙標，「我真的不懂，自己就是一個愛計較的男人，還敢罵女兒的男友沒用？」她也透露，這是女兒交往的第二任男友，前任的吃住、生活開銷是由女兒全付，後來一個月花掉近2萬元才被她發現，因此認為第二任男友好多了，起碼是AA制。

人妻表示，這是女兒交往的第二任男友，第一任男友等同女兒直接包養對方。（圖／翻攝自「婚姻家庭甘苦談」臉書）

▲人妻表示，這是女兒交往的第二任男友，第一任男友等同女兒直接包養對方。

貼文一出引發網友討論，相繼表示「老公可能覺得以總計來說他負擔還是較多，所以希望女兒交往的也是要男生負擔多一些」、「父母真的是孩子的一面鏡子」、「AA制很好，萬一分手不欠人家什麼」、「所以想要以後的女婿怎麼對待自己女兒，自己就應該怎麼對待自己老婆」。

另外還有網友認為「這不是AA或雙標的問題，是爸爸看女兒男朋友的問題，不管做得再好，都會不那麼順眼」、「爸爸是女兒前世情人」。

延伸閱讀
她曝前豬隊友「8大惡習」還偷吃未成年！　網讚嘆：你好偉大
25歲正妹老師出軌高一生…超美婚紗照曝　又遭爆「男友沒斷過」
55歲黃品源才傳復合前妻「驚爆再婚」　新娘容貌曝光為俄羅斯美女鋼琴家

ET快訊
快訊／藍綠白委員會　完整名單出爐！
學妹變壞了！警專正妹開毒趴高調PO網　學長：快去抓她
3姊弟遭撞命危　他轟：行政院道安會報是在開什麼鬼東西
10歲姊腦傷嚴重！　昏迷指數僅3
阿伯有事沒來接！　3姊弟放學走斑馬線回家遇劫
快訊／輝達太旺！台股站上萬九　台積電漲9元至701　
林昱珉飆K功！三振卡洛爾等明星球員　教頭：我喜歡
「7男3女群交趴」戰六都！　他報名落選懷恨舉發
快訊／台大化學系實驗室起火！　出動61警消馳援

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

台大化學系實驗室火警！校方：無人受傷「起火原因待調查」

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

雙標尪不滿「女兒和男友AA」逼分手！　母不挺原因曝

元宵節3星座財運旺翻！　刮刮樂中獎機會衝高

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃　一圖看週末變化

她待業「每天睡到中午」糜爛到崩潰：該做什麼　過來人2建議甩焦慮

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

郭書瑤被蹭胸

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

台大化學系實驗室火警！校方：無人受傷「起火原因待調查」

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

雙標尪不滿「女兒和男友AA」逼分手！　母不挺原因曝

元宵節3星座財運旺翻！　刮刮樂中獎機會衝高

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃　一圖看週末變化

她待業「每天睡到中午」糜爛到崩潰：該做什麼　過來人2建議甩焦慮

限一個月提「學校供餐法」草案　吳春城：教育部長應負最大責任

台積電開發下一代電晶體技術　陸行之諷英特爾：博士與高中生的差距

台積電熊本廠明日開幕　王美花：加深台日合作

快訊／藍綠白委員會名單出爐　3總召在司法、黃捷內政、徐巧芯國防

病毒也開工！北京「流感+新冠」大爆發　疾控急發提醒

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

雲林耕耘機上路「留下滿路泥巴」　害女騎士慘摔多處擦傷

別以訛傳訛！　陳建仁：檢方未證實漁船翻覆是因碰撞引起

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

離家只有500m！彰化3姊弟「斑馬線上被撞飛」　姊妹重傷搶救中

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

生活熱門新聞

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

人行道騎車撞高中生！阿伯狂嗆聲「見警秒變臉」

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

兒玩手機「被沒收1星期」　家長嗆報警！老師趕人

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

小兄妹日睡6.5小　他點出家長心態：白領易掉坑

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

即／畫面曝！男子帶武士刀衝學校

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

董至成砸600萬買股票「驚人股息曝光」

台積電來了！日媒：日本復活號角響起

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面