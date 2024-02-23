雙標尪不滿「女兒和男友AA」逼分手！　母不挺原因曝

▲一名父親不滿女兒與男友AA制，要求他們分手。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一名男子日前得知女兒與男友約會、吃飯、看電影都是AA制，一氣之下除了大罵男方沒用，竟還要求女兒趕快分手，但讓長年共攬家用的妻子無法力挺，反倒覺得丈夫根本雙重標準，「我真的不懂，自己就是一個愛計較的男人，還敢罵女兒的男友沒用？」

人妻在臉書社團「婚姻家庭甘苦談」發文表示，當天女兒與男友出門約會，發現忘記帶錢包就急忙趕回家，經過詢問得知，女兒平時吃飯、看電影都是跟男友AA制，情人節也是一起去逛禮品店挑娃娃互相結帳送給彼此。不料丈夫聽完氣炸，除了大罵「這種男人沒用，交往的時候就算成這樣」，且還要求女兒馬上分手。

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人妻對此不以為然，反倒覺得非常好笑，「我和老公結婚二十多年，不到AA，但家庭支出都是一起負擔，沒有算到很仔細，但是我要幫忙出錢就對了。家裡電費我出、廚房三餐我出、孩子所有花費我出，他買房、買車、出孩子保險跟學費。一家四口出國旅遊，我出我自己的部分，老公出他和兩個孩子的部分。假日出去吃飯大多是老公出錢，大概是出個五次換我出一次。我們交往的時候就是這個模式了，女方要付錢，不是男方全出。」

人妻續指，丈夫的反應在她看來非常雙標，「我真的不懂，自己就是一個愛計較的男人，還敢罵女兒的男友沒用？」她也透露，這是女兒交往的第二任男友，前任的吃住、生活開銷是由女兒全付，後來一個月花掉近2萬元才被她發現，因此認為第二任男友好多了，起碼是AA制。

▲人妻表示，這是女兒交往的第二任男友，第一任男友等同女兒直接包養對方。

貼文一出引發網友討論，相繼表示「老公可能覺得以總計來說他負擔還是較多，所以希望女兒交往的也是要男生負擔多一些」、「父母真的是孩子的一面鏡子」、「AA制很好，萬一分手不欠人家什麼」、「所以想要以後的女婿怎麼對待自己女兒，自己就應該怎麼對待自己老婆」。

另外還有網友認為「這不是AA或雙標的問題，是爸爸看女兒男朋友的問題，不管做得再好，都會不那麼順眼」、「爸爸是女兒前世情人」。

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